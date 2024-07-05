Dünya Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Philip, Cumhuriyet’e konuştu: ‘Pandemiler yüzyılı geliyor’

Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2024 - 04:00

Dünya Tabipler Birliği bir sonraki dönem (2025-2027) başkanı Dr. Ashok Philip, Cumhuriyet’e konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “Önümüzdeki yüzyıl, pandemiler yüzyılı olacak” uyarılarına dikkat çeken Dr. Philip, “Bu konuda ben de DSÖ ile hemfikirim. Çünkü giderek artan sayıda insan vahşi hayvanlarla daha yakın bir şekilde yaşamaya başlıyor ve birçok pandemi, vahşi yaban hayvanlarından kaynaklanıyor. COVID pandemisinden çok şey öğrendik. Pandemi başladıktan sonra sınırları kaptmanın anlamı yok. Çünkü biz bunu fark ettiğimizde zaten virüs sınırları aşmış oluyor. Eğer ekonomiyi kapatıp durursanız herkes acı çekiyor” dedi.

"HERKES BİR ARAYA GELİYOR"

Dr. Philip, “Her pandemi birbirinden farklı. Öncelikle nasıl bulaştığını bulmalıyız. Eğer solunum yolu, öksürük vb. ile bulaşıyorsa maskeler kullanmalıyız ve en çok etkilenecek kişileri bulmalıyız. Böyle bir duruma ‘Türkiye hazırlıklı mı?’ derseniz: Hayır. Çünkü dünyadaki hiçbir ülke hazırlıklı değil. Ama böyle bir durumla karşılaştığımızda herkes bir araya geliyor. Artık farklılıklarımızı bir tarafa bırakıyoruz. Sadece bir ülke içinde değil, bütün dünya bir araya geliyoruz. Çok büyük bir pandemiye tam olarak hazır değiliz ama geçmişe kıyasla bugün daha hazırız” ifadelerini kullandı.

COVID-19 aşılarıyla ilgili ortaya atılan iddiaların aşı karşıtlığını tırmandırmasına ilişkin de görüş bildiren Dr. Philip, “Hiçbir kanıtı olmayan iddiaları ortaya atanlar, aslında çok az. Sadece birkaç kişi. Elbette hiçbir aşı yüzde yüz güvenli değil. Ama her aşı hastalıktan daha güvenli. COVID-19’a yakalanırsanız ölme ihtimaliniz, aşıdan dolayı ölme ihtimalinizden çok çok daha fazla” diye konuştu. Dr. Philip, “mRNA aşıları, artık bazı tür kanser tedavilerinde kullanılmaya başladı. Kullanıyoruz. Hatılatmak isterim ki Pfizerın aşısı, Türk bilim insanları tarafından geliştirildi” değerlendirmesinde bulundu.

"BÜYÜK BİR GÖÇ VAR"

Dünyadaki “hekim göçünü” de değerlendiren Dr. Philip, “Dünya Tabipler Birliği başkanının söylediği bir bildiri var. Dünyada hem Avrupa’da hem de Amerika’da hekimler yaşlanıyor. Yeni yetişen genç hekim sayısı çok az. Dolayısıyla bir boşluk oluşuyor. Elbetteki insanlar bu boşluğu doldurmak için bu ülkelere gidiyor” dedi. Dr. Philip sözlerini şöyle tamamladı: “Sadece Türkiye’den değil. Örneğin benim ülkem Malezya’dan da yurtdışına büyük bir hekim göçü var. Büyük bir hekim göçü var. Çünkü insanlar daha iyi şartlarda yaşamak istiyor.”