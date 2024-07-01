Uzmanından 'yeni salgın' uyarısı: 'Dünya hazır olmalı...'

Dinççağ, "Denizdeki bitki örtüsü ve ekosistem bu ısınmadan olumsuz etkileniyor. Biyoçeşitlilik istilacı tür baskısı altında. Değişen iklim, insan sağlığını olumsuz etkilediği gibi, insan beslenmesini dolaylı yönden etkileyerek insan sağlığını tehdit ediyor. Erken doğum artıyor, yaşlıların ve bebeklerin ölümleri artıyor. İklim değişikliği mikroorganizmaları da etkileyerek değişik olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden oluyor. Belki gelecekte salgın yapabilecek mikrop yapısı ortaya çıkabilecek. Onun için dünya yeni salgınlara hazır olmalıdır" diye konuştu.