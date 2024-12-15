Dünyayı kasıp kavuruyor, sürekli ekrana maruz kalmak tetikliyor

Yayınlanma: 15.12.2024 - 17:39

Güncelleme: 15.12.2024 - 17:39

Son yıllarda otizm vakalarının hızla arttığı gözlemleniyor. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, otizmin giderek yaygınlaştığı bölgelerde ailelere bilinçlendirici seminerler veriyor. Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen *'Otizme Farkındalık Paneli'*nde, uzmanlar otizmin erken teşhis ve eğitimle nasıl yönetilebileceğini anlattı.

ERKEN TEŞHİS, EĞİTİMİN BAŞLANGICIDIR

Panelde, uzmanlar, otizm spektrum bozukluğu taşıyan çocukların erken yaşta eğitimle gelişimlerinin önemli ölçüde iyileştirilebileceğine vurgu yaptı. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nden Doç. Dr. Alparslan Karabulut, "Otizm spektrum bozukluğu belirtileri taşıyan her çocuk otizmli değildir" diyerek, her çocuğun farklı gelişim süreçlerine sahip olduğunu belirtti. Karabulut, erken doğum, ateşli hastalıklar, yoksunluk gibi faktörlerin çocuklarda otizm riskini artırabileceğini ifade etti.

EKRAN SÜRESI VE DÜZENLİ UYKU, GELİŞİMİ DESTEKLER

Karabulut, çocukların ekran süresinin yapılandırılmasının ve düzenli uyku alışkanlıklarının gelişim için kritik olduğunu söyledi. Çocukların erken yaşlarda sağlıklı bir şekilde uyuması ve doğru beslenmesi gerektiğini vurgulayan Karabulut, ekranla geçirilen zamanın doğru içeriklerle sınırlanmasının, çocukların gelişimine olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

ERKEN MÜDAHALE, SOSYAL BECERİLERI GELİŞTİRİR

Gazi Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Özkubat, erken tanının, çocukların sosyal becerilerinin geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu söyledi. Özkubat, erken eğitimle çocukların bağımsız yaşam becerilerinin artırılabileceğini ve sosyal ortamlarda daha aktif rol alabileceklerini belirtti. Ayrıca, erken müdahale ile çocukların eğitim süreçlerinde daha başarılı olacakları ifade edildi.

AİLELERİN ROLÜ VE ERKEN EĞİTİM

Eğitim Koordinatörü Ebru Gerçek, erken müdahale ile çocukların gelişimlerini hızlandırmayı hedeflediklerini söyledi. Gerçek, çocukların başarıya ulaşabilmesinin en önemli faktörünün ailelerin desteği olduğunu belirterek, aileleri özel eğitim konusunda bilinçlendirmeye devam ettiklerini ifade etti.