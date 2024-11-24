Özel kurumda skandal: Otizmli çocuğa şiddet iddiası!

Mor Menekşe Otizm Akademisi isimli özel kurumda eğitim gören U.M.K. (9) isimli çocuğun şiddet gördüğü iddia edildi. Çocuklarının kolunda yanık, omzunda ısırık izleri ve çeşitli yerlerinde morluk gören aile kurumdan şikayetçi oldu.

Özel kurumda skandal: Otizmli çocuğa şiddet iddiası!
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DHA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 18:35

Olay, 22 Kasım Cuma günü Beylikdüzü'nde Gürpınar Mahallesi'nde bulunan Mor Menekşe Otizm Akademisi'nde meydana geldi. İddiaya göre kuruma nitelikli bakım görmesi için teslim edilen çocuklarını görmeye gelen aile 9 yaşındaki U.M.K.'nin omuzunda ısırık ve kolunda yanık izleri ve çeşitli yerlerinde morluk olduğunu gördü. 

Bunun üzerine aile şikayetçi olunca aynı kurumda başka bir çocuğun gördüğü belirtilen şiddetin de cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. 

Özel eğitim kurumuna giden aile Müdüre Aybüke L.'nin “Buraya yeni geldim. Bu durumu kendi aramızda halledebiliriz" dediği öne sürdü. 

İlayda T. isimli hemşireye şiddetin nedenini soran aileye, "Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız" dediği öne süren aile akademiden şikayetçi oldu. 


Etiketler: #Otizm #Çocuk #şiddet

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