’Duyu bütünleme terapisi’ yoğun talep görüyor

Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:19

Güncelleme: 10.07.2024 - 10:19

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılında başlattığı duyu bütünleme terapisi hizmetinde 1000’in üzerinde seans gerçekleştirildi.

Merkezde çocuklar her hafta 1 seans şeklinde 12 seans terapi hizmeti alıyor. Maliyetli olan ve materyal gerektiren hizmete talep her geçen gün artıyor. Hizmetten faydalanmak isteyen ailelerin Otizm Aile Danışma Merkezine başvurması gerekiyor.

"EĞİTİME BİREYSEL OLARAK KARAR VERİLİYOR''

Merkezde görevli ergoterapist Kutlay Karakoyun, duyu bütünleme terapisinin en çok rağbet gören alanlarından biri olduğunu belirtti. Çeşitli gelişim geriliği olan ya da olmayan çocukların bazen duyusal problemleri olduğunu ifade eden Karakoyun, "Duyu bütünleme terapisi, bunları daha kolay tolere edebilmesi, hayata adapte olması için geçerli olan bir terapi yöntemi. Haftalık 30 çocukla çalışıyorum. Her biri 12 seans alıyor. Öncelikli olarak aile ile beraber çocuğun hayatını öğreniyoruz. Daha sonra çocuğun neye ihtiyacı olduğuna karar veriyoruz. Bütün eğitime bireysel olarak karar veriliyor. Çocuğun gelişim basamakları değerlendirip daha ileriye gidebilmesi için destekliyoruz" dedi.

Yaklaşık 3 ay boyunca haftada 1 saat eğitim verdiğini vurgulayan Karakoyun, çocuğun gelişime açık alanlarını bulup ilerlemesini ya da becerisini kaybetmemesi için çalıştıklarını anlattı. Terapi içerisinde çocuğa beceriler kazandırdıklarına dikkat çeken Karakoyun, "Öğrenme sürecini de devam ettirebilmek için ailelere ev programı vererek takip ediyoruz" diye konuştu.

"AİLELERİMİZLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ''

Özel çocukların birçok alanda desteklenmesi gerektiğini dile getiren Karakoyun, duyu bütünlemenin de bu desteklerden sadece biri olduğunu kaydetti. Karakoyun, "Biz sadece çocuğun belli alanlarını destekleyebiliyoruz. Bu süreçte özel eğitim, dil konuşma terapisi ve dışarıda aldığı eğitimlerle çocuk birçok alanda destekleniyor. Bu süreçte ailelerimizle iş birliği içerisindeyiz. Çocuğumuzun gelişim basamaklarını takip ediyoruz ve gelişimini her alanda desteklemeye çalışıyoruz" dedi.

"BİZİM ÇOCUĞUMUZ KURTULDU, UMARIM BÜTÜN ÇOCUKLAR KURTULUR''

Merkez sayesinde hayatının değiştiğini belirten otizm tanılı 2 çocuk annesi Sultan Alparslan da çocuklarının yaklaşık 1 yıldır merkezde eğitim aldığını ifade etti. Çocuklarının daha önce 3 yıl özel bir merkeze gittiklerini belirten Alparslan, "Buradaki eğitimle desteklenmiş oldular. Hocalarımızdan koordinatörlere kadar herkes çok güzel eğitim veriyor, çok merhametli ve şefkatle yaklaşıyorlar çocuklarımıza. Bu sayede iyi bir yol kat ettik. Bugün oğlumun son dersi. Tanısı kalkmış oldu. Gerçekten inanılmaz mutluluk verici bir şey. Çünkü eğitim veren her merkeze başvurmuş ve yıllarca çözüm aramıştım" diye konuştu.

Doğru eğitimin önemine işaret eden Alparslan, "Eğitimin doğrusunu bulursanız, özel çocukların hepsinin gelişim göstereceğini söyleyebilirim. Özel eğitimcilerle iş birliği yaptığınız zaman gerçekten çocuğunuzun sosyal hayata katılım sağlayacak kadar geliştiğini göreceksiniz. Bizim çocuğumuz kurtuldu, umarım bütün çocuklar kurtulur" ifadelerini kullandı.