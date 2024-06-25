Mersin Büyükşehir Belediyesi uyardı: 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın

Yayınlanma: 25.06.2024 - 10:03

Güncelleme: 25.06.2024 - 10:03

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, sıcak havanın şiddetini artırdığı günlerde yurttaşların sıcak havadan korunmaları için beslenmeden giyime kadar birçok maddede bilgilendirdi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat, bol sıvı tüketimi, ağır yiyeceklerden kaçınma, mineral yoğunluğu yüksek gıdalara yönelme, 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkmaktan kaçınılması gibi konular üzerinde yurttaşlara uyarılarda bulundu.

"SU TÜKETİMİNİ ARTTIRMAK GEREKİYOR"

Çat, zorunlu olmadıkça güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılması gerektiğini belirterek, “Eğer zorunlu olarak çıkması gerekiyorsa güneş kremleri, şapka gibi koruyucular kullanmaları, ayrıca güneş gözlüğü mutlaka takmalarını öneriyoruz. Olabildiğince gölgeden gitmelerini ya da klimalı yerlerde bulunmalarını öneriyoruz. Mümkün olduğu kadar odalarını havalandırmalarını öneriyoruz. Susamasalar bile yaz dönemlerinde terleme ile beraber içtikleri su miktarında artış öneriyoruz. Eğer tuz yemelerine engel bir hastalık yoksa kişilerin tuz tüketiminin de bir miktar arttırmaları önerilir. Kişilerin yaz aylarında su tüketimini arttırmaları gerekiyor” dedi.

"SUYUN YERİNE BAŞKA İÇECEK KOYMAYIN"

Çat; yorgun, bitkin ve kaslarda kramp hissediliyorsa yurttaşların su tüketimini artırmaları gerektiğini hatırlatarak, “Bu tür durumlarda kendimizi serin bir yere almalıyız. Eğer kendimizi hala halsiz ve bitkin hissediyorsak da mutlaka yardım almalıyız. Sıcaklıklara bağlı kaslarda kramplar oluşabiliyor. Kas kramplarını kesinlikle masajla açmamak gerekiyor. Sıvı alarak bu krampların geçmesini beklememiz gerekiyor. Eğer geçmezse hastaneye gitmemiz gerekiyor. Mersin gibi sıcak bölgelerde özellikle ileri yaş almış bireylerin, çocukların arabalarda tek bırakılmaması, arabalarda herhangi bir canlının kilitli bırakılmamasını öneriyorum. Bol bol su tüketin. Suyun yerine de başka içecekler koymaya çalışmayın” diye konuştu.