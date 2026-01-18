'Düzenli kan şekeri ölçümü hayati önem taşıyor'

Uzman Dr. Yerhan, Türkiye’de toplumun yaklaşık yüzde 15’inin şeker hastalığıyla yaşadığını ifade ederek, "Şeker hastalığı ve buna bağlı nedenler, dünyada neredeyse her 6 saniyede bir insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor. Bu da hastalığın ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyuyor" dedi.



Şeker hastalığının sinsi ilerleyen bir hastalık olduğuna vurgu yapan Yerhan, hastalığın uzun süre belirti vermeden ilerleyebildiğini söyledi. Bu nedenle yılda en az bir kez kan şekeri ölçümü yapılması gerektiğini dile getiren Yerhan, "Belirti vermediği için fark edilmeyen şeker hastalığı, ilerleyen süreçte kalp, böbrek ve göz hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor" diye konuştu.



Erken teşhisle hastalığın kontrol altına alınabileceğini belirten Dr. Yerhan, "Yılda en az bir kez yapılacak şeker tahliliyle hastalık erken dönemde tespit edilebilir. Gerekli durumlarda ilaç tedavisi, yaşam tarzı değişiklikleri, kilo kontrolü ve düzenli egzersizle şeker hastalığı yönetilebilir. Hastaların ilaçlarını kesinlikle bırakmaması, tedavilerini düzenli sürdürmesi ve doktor kontrollerini aksatmaması büyük önem taşıyor" dedi.