Eczacılık yönetmenliğine bir garip ek madde!

Yayınlanma: 23.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 23.08.2023 - 04:00

İstisnai hükümler olarak belirtilen ek maddede “Dünya Sağlık Örgütü veya Avrupa Birliği tarafından tanınan veya bakanlıkça kabul edilen pandemi, biyolojik tehdit ile deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarında veya toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ciddi halk sağlığı sorunlarında eczacılık faaliyetlerine ilişkin olarak kurum tarafından geçici olarak istisnalar getirilebilir” ifadeleri yer aldı.

Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Ezcacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyesi Prof. Dr. Tayfun Uzbay, maddeki istisnai durumun muğlak olduğunu belirterek “İstisna uygulayarak TİTCK eczacılık hizmetini askıya mı alacak? Eczacılık hizmeti eczacı dışında birileri tarafından mı yürütülecek? TİTCK ‘nın kullanabileceği sınırsız bir yetki söz konusu. Belki de hiç böyle bir amacı yok ama sınırların ve niteliğin belli olmaması çeşitli çıkarımlara yol açıyor” dedi.

‘NEDEN ECZACILAR?’

Uzbay, “Eczacılık görev yetki ve sorumlulukları eczacılık kanunu ile belirlenmiş meslektir. Neden diğer sağlık bilimleri ile ilişkili meslekler etkilenmiyor eczacılık etkileniyor? Son depreme bakalım, TEB ve 54 eczacı odası örgütlenerek ne yapılması gerekiyorsa onu yaptılar. CovId-19 salgınında da eczacılar canları pahasına ilaç hizmetini kesintisiz sürdürdü.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ek maddeye ilişkin detayları öğrenmek için ulaşmaya çalıştığımız Sağlık Bakanlığı kaynakları sorularımıza yanıt vermedi.

