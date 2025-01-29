Eczaneler iflas tehlikesiyle karşı karşıya: 'Önlem alınmazsa 2025'te sağlık kapısı kapanacak'

Yayınlanma: 29.01.2025 - 14:57

Güncelleme: 29.01.2025 - 14:57

'IŞIKLARIMIZIN KAPANDIĞI YIL OLACAK '

Eczaneleri koruyan önlemlerin alınmadığından şikayetçi olan eczacılar SGK önünde toplandı. Eczacılar adına konuşan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney eczacıların yaşadığı sıkıntıların görmezden gelindiğini söyledi. 2024 yılının kendileri ve hastaları açısından zor geçtiğini belirten Üney, "30 bini aşkın eczanemiz, sunduğu ilaç ve eczacılık hizmetini sırtındaki mali yüklerle boğuşarak sürdürebildi ama sesimiz duyulmazsa 2025 yılı eczanelerimizin ışığının karardığı, sağlık kapısının kapandığı bir yıl olacak" uyarısında bulundu.

'AYAKTA KALMAK İÇİN PROTOKOL'

SGK ile Ekim ayında sona eren İlaç Temin Protokolü'nün üzerine yeni bir protokol imzalanmadığını ifade eden Üney, "30 bini aşkın eczanemizin ayakta kalması gerçekçi koşullarda ve tam bir mutabakatla imzalanacak protokole bağlıdır" dedi. Üney, SGK'yi Kamu Kurum İskontosundan doğan fiyat farklarının yurttaşın cebinden çıkmaması konusunda uyardı.

'TAHSİL ETMEK İSTEMİYORUZ'

Hasta katılım paylarında yüzde 542'ye ulaşan artışlar yapıldığına dikkat çeken Üney, "Emekli, asgarî ücretli ve özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızı çok zor durumda bırakan bu artışların geri çekilmesini istiyoruz.

Ayrıca söz konusu muayene ücretlerinin tahsilatı, hiçbir ilgisi olmamasına rağmen eczanelerimizde yaptırılmakta, vatandaşlarımızla meslektaşlarımız karşı karşıya gelmektedir. Eczacılar olarak muayene ücretlerini SGK adına vatandaşlarımızdan tahsil etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK KAPISI AÇIK KALSIN'

Acil önlem alınmazsa eczanelerin iflasının başlayacağını vurgulayan Üney, "Biz, halkımızın sağlık kapısının açık tutmak için buradayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Gerekli adımlar atılsın, sağlık kapınız açık kalsın" dedi.