Egzama nedir? Egzama tedavisi nasıl olur? Egzama bulaşıcı mı?

12 Mayıs 2022 Perşembe, 11:01

Deri hastalıkları dışarıdan görülebilir olmaları ve dış etkenlerle temas halinde olmaları nedeniyle hastaların yaşamını olumsuz etkiler. Egzama da bir deri hastalığıdır. Egzama her yaşta görülebilir. Birçok sebep egzamaya neden olabilir. Egzama nedir? Egzama belirtileri nelerdir? Egzama bulaşıcı mıdır?

EGZAMA NEDİR? EGZAMA NEDEN OLUR?

Egzama deriyi kurutan ve deride kaşıntıya, döküntüye neden olan bir cilt hastalığıdır. Egzamanın kesin nedeni bilinmemektedir. Çok sıcak ve çok soğuk havalar egzamaya neden olabilir. Stres, aşırı terleme, tozlu ortamlar, aşırı kozmetik kullanımı, çok sıcak su ile yıkanmak, sabun ve deterjan çeşitleri egzamaya neden olabilir. Mesleki etkenler de egzamaya neden olabilir. Temizlik sektöründe çalışanlar, kuaförler ya da kimyasal toz etkisinde kalanlarda egzama görülme olasılığı daha yüksektir.

EGZAMANIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Egzama çeşitli sebepler ile ortaya çıktığı için belirtileri de kişiye göre değişebilir. Egzama genellikle el, ayak ve saç diplerinde; kızarıklık, pullanma, yanma ve kaşıntı ile kendini gösterebilir. Ciltteki aşırı kuruluk da egzamanın belirtilerindendir. Özellikle geceleri şiddetlenen kaşıntı egzamaya sahip kişilerin uyku düzenini de olumsuz etkiler. Egzama vücutta ilk olarak kabarcıklar ile kendini gösterir. Zamanla bu kabarcıklar pullanıp, çatlar ve enfeksiyona açık hale gelir.

EGZAMA BULAŞICI MIDIR?

Egzama bulaşıcı bir hastalık değildir. Ailenizde ya da yakınınızda egzamaya sahip kişiler ile temasta olmanız size egzama bulaştırmaz.

EGZAMA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Egzamanın çeşitli türleri vardır. Egzama belirtileri türlerine göre değişiklik gösterebilir.

Atopik egzama: Atopik egzama genel olarak alerjik bünyeye sahip olan kişilerde görülür. Atopik egzama genellikle bebeklikten itibaren ortaya çıkar. Bebeklik dönemi sonrası hastalık geçse de yetişkinlik döneminde tekrarlayabilir.

Seboreik egzama: Cildin yağlı bölgelerinde ortaya çıkan seboreik egzama, kulak egzaması olarak da bilinir. Genellikle kış ve bahar aylarında şiddetlenir. Stres, alkol, immün sistemin baskılanması seboreik egzamayı tetikleyebilir.

Asteatotik egzama: Asteatotik egzama genellikle yaşlı bireylerde görülür. Ciltteki aşırı kuruluk nedeniyle ortaya çıkar.

Numuler egzama: Genellikle ileri yaşlarda görülen numuler egzama el, kol ve bacakta görülür. Ciltte yuvarlak, kaşıntılı lezyonlara neden olur.

Kontakt egzama: Bu egzama türü genellikle, cildi koruyan yağları engelleyen maddelere maruz kalma sebebi ile ortaya çıkar. Makyaj malzemeleri, temizlik malzemeleri, parfüm, dezenfektanlar kontakt egzamaya neden olabilir.

EGZAMA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Eğer egzama olduğunuzu düşünüyorsanız bir dermatoloji uzmanına başvurmalısınız. Egzamanın kesin tedavisi bulunmamak ile beraber, egzamanın bireyde yol açtığı semptomları azaltmaya yönelik bir tedavi planlanır. Egzama tedavisinde; alerji önleyici ilaçlar, kremler, ve egzama şampuanları kullanılır. Aşırı banyo yapmamak, egzamalı bölgeyi kaşımamak, cildi nemlendirmek, sert liflerden kaçınmak, doğal sabunlar kullanmak egzamayı olumlu etkiler.