Emzirme sorunlarının asıl nedeni stres ve kaygı

Yayınlanma: 01.08.2024 - 10:59

Güncelleme: 01.08.2024 - 10:59

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kazibe Koyuncu Demir, emzirmenin hem anneler hem de bebekler için hayati önem taşıdığını belirtti.

Dr. Demir, toplum olarak annelere emzirme konusunda destek olunması gerektiğini vurguladı ve bu desteğin sadece sağlık profesyonelleri tarafından değil, aileler, iş yerleri ve sosyal çevre tarafından da sağlanması gerektiğini söyledi.

"EMZİRME HAKKINDA DOĞRU BİLGİ ALAN ANNENİN KENDİNE GÜVENİ ARTAR"

Dr. Demir, annelerin emzirmeyle ilgili doğru bilgilendirilmesinin önemine değindi. "Psikolojik kaygılar nedeniyle emziremeyen anneler, gerekli destek sağlandığında bu süreci daha başarılı bir şekilde yürütebilir. Bu nedenle, annelere yönelik psikolojik destek, bilgilendirme ve eğitim çalışmaları artırılmalıdır," dedi. Toplum olarak annelere her türlü desteği vermek ve emzirmenin önemini yaygınlaştırmak gerektiğini belirten Dr. Demir, doğum sonrası dönemde annelerin psikolojik destek almasının kaygı düzeylerini azaltabileceğini ekledi. Bu desteğin profesyonel bir psikolog veya terapist tarafından sağlanabileceğini ifade etti. "Emzirme konusunda doğru bilgiye sahip olmak, annelerin kendine güvenini artırır. Hastanelerde ve sağlık merkezlerinde verilecek eğitimler, bu konuda önemli bir rol oynar. Aile üyelerinin ve yakın çevrenin desteği, annelerin kaygılarını azaltmada etkilidir. Özellikle eşlerin bu süreçte destekleyici ve anlayışlı olmaları büyük önem taşır," dedi.

EMZİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN YAYGIN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Dr. Demir, emzirme sürecinde annelerin karşılaştığı yaygın sorunlara dikkat çekerek çözüm önerilerini sıraladı:

Meme Ucu Problemleri: Çatlaklar, yaralar ve ağrılar emzirme sürecini zorlaştırabilir. Bu durumda, doğru emzirme teknikleri ve uygun kremler kullanılmalıdır.

Çatlaklar, yaralar ve ağrılar emzirme sürecini zorlaştırabilir. Bu durumda, doğru emzirme teknikleri ve uygun kremler kullanılmalıdır. Süt Yetersizliği: Bazı anneler sütlerinin yeterli olmadığını düşünebilir. Bu durumda, bebeğin emme sıklığını artırmak ve doğru beslenme ile süt üretimi teşvik edilebilir.

Bazı anneler sütlerinin yeterli olmadığını düşünebilir. Bu durumda, bebeğin emme sıklığını artırmak ve doğru beslenme ile süt üretimi teşvik edilebilir. Bebekte Emme Sorunları: Bebekler bazen emmeyi reddedebilir veya doğru şekilde emmeyebilir. Bu durumda, bir emzirme danışmanından destek almak faydalı olacaktır.

Bebekler bazen emmeyi reddedebilir veya doğru şekilde emmeyebilir. Bu durumda, bir emzirme danışmanından destek almak faydalı olacaktır. Göğüslerde Şişlik ve Enfeksiyon: Göğüslerde şişlik ve mastit gibi enfeksiyonlar, emzirme sürecini zorlaştırabilir. Bu durumda, sıcak kompresler ve doktor önerisiyle antibiyotik kullanımı gerekebilir.

EMZİRMENİN FAYDALARI

Emzirmenin bebek gelişimi üzerindeki olumlu etkilerine değinen Dr. Demir, "Anne sütü bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklardan korur. Anne sütü, bebeklerin büyüme ve gelişimi için gerekli olan tüm besin maddelerini içerir. İlk altı ayda anne sütü tek başına yeterlidir. Bu dönemde bebeğe başka bir gıda verilmesine gerek yoktur. Emzirme, bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için hayati önem taşır," diye konuştu.

Emzirmenin anneler için de birçok faydası olduğunu vurgulayan Dr. Demir, "Emzirme, annelerin doğum sonrası dönemde daha hızlı toparlanmasına yardımcı olur. Ayrıca emziren annelerde meme ve yumurtalık kanseri riskinin azaldığı, doğum sonrası depresyonun ise daha az görüldüğü bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır," şeklinde bilgi verdi.