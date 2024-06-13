Doğru emzirme yöntemleri ve anne sütünün önemi

Yayınlanma: 13.06.2024 - 16:40

Güncelleme: 13.06.2024 - 16:40

Anne sütünün, bebekler için en sağlıklı besin kaynağı olduğunu, bebeğin beslenmesi ve gelişimi için doğru emzirme yöntemlerinin büyük önem taşıdığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özge Piri Mantar, ’emzirme yöntemleri ve anne sütünün önemi’ hakkında bilgiler verdi.

Opr. Dr. Özge Piri Mantar, "Anne sütü bebek ve anne arasındaki bağlanmanın en kuvvetli etkenlerinden biridir. Onun dışında imolojik sistemin gelişebilmesi açısından, yeni doğan sarılığının önlenebilmesi için içinde yüksek oranda antikor içerdiği için bebeği enfeksiyonlara karşı koruması açısından da kıymetli bir besindir. Tabii her bebek için ya da anne için uygun olmayabilir. Özel durumlar haricinde anne ve bebeğin anne sütü almasını desteklemek çok önemlidir. Anne sütünü, oda sıcaklığında 4 saat civarında herhangi bir soğutma yöntemi kullanmadan koruyabiliriz. Onun dışında buzdolabında artı 4 derecede 4 gün boyunca orada korunabilir. Daha uzun saklamak istediğimizde 6 ay eksi 18 derecenin üzerinde dondurucuda saklama şartları uygundur. Bunu da daha sonra vermek koşuluyla yapılmalıdır. Böyle bir durumda sağdığımız zaman sütü yeni daha bebeğe vermediğimizde mutlaka o kapların ya da poşetlerin üzerinde hangi saatte ve tarihte sağıldığı belirtilmelidir” diye konuştu.

EN DOĞRU VE ETKİN YÖNTEM

Emzirmede en doğru ve etkin yöntemden bahseden Dr. Mantar, "Tabii ki emzirmede en önemli noktalardan bir tanesi de bebeğin memeye doğru tutturulması, doğru yerleştirilmesidir. Burada ilk etapta, anneye yeni doğum yaptığı için ya da sezaryen yaptıysa birinin destek olması çok önemlidir. Ama daha sonrası için bebeğin ağzının iyice açık olduğundan, alt dudağının iyice dışarıya çevrildiğinden emin olunması gerekir. Areola dediğimiz, meme başı kısmının büyük bir kısmı bebeğin ağzının iç kısmında olması emme fonksiyonu açısından en doğru ve etkin yöntemlerden biridir" şeklinde konuştu.