Emzirmenin hem bebek hem anne için faydası çok büyük

06 Ekim 2022 Perşembe, 07:00

Anne sütünün yenidoğan bebeğin gelişimi için yeri doldurulamaz öneminin olduğuna dikkati çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktor İlke Baş, emzirmenin halen istenilen düzeyde olmadığını açıkladı.

Baş, “Anne sütü; yenidoğan bebeğin altı ay boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve gelişimini destekleyecek yeri doldurulamaz bir doğa harikasıdır. Çeşitli sosyo-ekonomik, kültürel ve kişisel faktörler bebeğin beslemesinde etkilidir. Anne sütünün hem anne hem bebek açısından sayısız yararına rağmen emzirmeye başlama, ilk 6 ay sadece anne sütü verme ve emzirmeye devam etme süresi tüm dünyada halen istenen düzeyde değildir ve önemi hakkında bilgi eksiklikleri mevcuttur” şeklinde konuştu.

ANNE SÜTÜ BEBEĞİ, EMZİRME ANNEYİ KORUYOR

Emzirmenin sadece bebek için değil hem anne hem bebek açısından sayısız yararı bulunduğunu belirten Baş, emzirmenin faydalarını şöyle sıraladı;

“Emzirme anne ile bebeğin sağlığı ve duygusal yakınlığı için oldukça önemlidir. Erken emzirmeyle doğum sonu kanamalar çabuk kesilir, memelerde şişme iltihaplanma olmaz, anne loğusalık dönemini daha rahat geçirir. Rahmin daha kısa süre de normale dönmesini sağlar. Emziren annelerde meme, rahim kanserine yakalanma riski daha düşüktür. Doğum sonrasında kemiklerin mineral içeriğini güçlendirir, menopoz sonrası kalça kemiği kırığı riskini azaltır. Yine bebeğin vücut ve ruh sağlığı için en uygun besin, annenin kendi sütüdür. Anne sütü ile beslenen bebeğin D vitamini dışında su dahil hiç bir ek sıvıya, ek besine, vitamine gereksinimi yoktur. Bebeğe ek sıvı ya da besinlerin verilmesi, annenin süt yapımını azaltır. İlk 6 ay yalnız anne sütü ile beslenen bebekler sağlıklı büyür ve gelişirler. Başta ishal olmak üzere mikroplu hastalıklara yakalanmazlar, bebeklik döneminden sonra da daha az hastalanırlar”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktor İlke Baş, ilk emzirmelerde sütün gelmemesi durumunda endişelenmeden bebeğe başka besinler verilmemesini ve emzirmeye devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Emzirme ile ilgili bilgi veren Baş; “Doğumdan sonra gelen sarı süte ağız/kolostrum denir. Bebeği hastalıklardan korur. İlk sütün miktarı az olmasına karşın ilk günlerde bebeğin beslenmesi ve bağırsakların çalışması için yeterlidir. Anne sütü doğal ve taze besindir. Uygun ısıda, temiz ve mikropsuzdur. Daima hazırdır, ekonomiktir. Sindirimi kolaydır. Anne sütü bebek ile anne arasında özel sevgi bağı kurulmasını sağlar. Bebek her istediğinde ve ağladığında emzirilmelidir. Bebek bir günde yaklaşık 8-12 öğün emmek ister. Bebek bir memeyi tamamen boşaltana kadar emzirilmeli ve hala doymadıysa diğer meme de verilmelidir. İlk emzirmelerde sütün gelmemesi endişelenecek bir durum değildir, bebeğe başka besinler vermeden emzirmeye devam edilmelidir. Bebeğiniz günde 6-8 kez idrar yapıyorsa, günde 1-4 kez kaka yapıyorsa, huzursuz değilse, kilo alımı varsa (ortalama ayda 500 gram) sütünüz bebeğiniz için yeterlidir. Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü alması gerektiğini, altı aydan sonra ek gıda takviyesi alan bebeklerin iki yaşına kadar emzirilmesini önermektedir. Sağlıklı büyüyen mutlu çocuklarımız için her damlası altın değerinde olan anne sütünü bebeklerimizden esirgemeyelim” diye konuştu.