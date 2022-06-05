Epilepsi (Sara) nedir? Epilepsi belirtileri nelerdir? Epilepsi nasıl tedavi edilir?

05 Haziran 2022 Pazar, 13:39

Halk arasında sara olarak bilinen epilepsi kronik bir hastalıktır. Beynin bir bölgesindeki hücrelerin anormal elektrik sinyali yollamasıyla ortaya çıkar. Beyinde bulunan nöronlarda ani ve kontrolsüz boşalmalar meydana gelir. Bu boşalmalar nöbetlere neden olur.

EPİLEPSİ NEDİR?

Epilepsi nöbetler halinde yaşanan bir hastalıktır. Hastalık nöbetler ile ortaya çıkar. Nöbetler olmadığı zaman hasta sağlıklıdır. Epilepsi nöbetinde kişi bilincini kaybedebilir ve kontrolsüz hareketler yapabilir. ANi bir şekilde ortaya çıkan epilepsi nöbetleri beyne yayılır. Dünyada yaklaşık 65 milyon epilepsi hastası varken, ülkemizin yaklaşık %1’i bu hastalığa sahiptir.

EPİLEPSİ NEDEN OLUR?

Epilepsinin kesin nedeni bilinmemektedir. Epilepsinin altında yatan birçok neden olabilir. Kişinin hayatında 1 kez nöbet geçirmesi onu epilepsi hastası yapmaz. Epilepsi hastalığı tanısı koymak için kişinin en az iki kez nöbet geçirmesi gerekir. Genellikle çocukuluk dönemlerinde ya da yaşlılık dönemlerinde ortaya çıkar.

Çoğunlukla epilepsinin altında yatan neden bulunamaz. Ancak nedeni saptanabilen epileptiklerde ise şu etkenler rol oynar:

-Doğum travmaları

-Kafa travmaları

-Yüksek ateşli hastalıklar

-Beyin tümörleri

-Beyin iltihapları

EPİLEPSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Epilepsi nöbetlerinin belirtileri kişiden kişiye göre değişebilir. Beyinde etkilenen bölgeye göre epilepsi belirtileri de değişkenlik göstermektedir. Bazı epilepsi belirtileri nöbetten önce ortaya çıkar.

Epilepsi nöbeti öncesi belirtiler:

-Korku ve endişe duyma

-Mide bulantısı

-Sersemlik

-Kötü kokular alma

-Görme ve duyma da değişiklik

Epilepsi belirtileri:

-Bilinç kaybı

-Düşme

-Ağızdan köpük gelmesi

-Dişleri kenetleme

-Seri şekilde baş sallama haraketleri

-Kol ve bacaklarda kontrol edilemeyen sallantılar

- Sabit bir noktaya kilitlenmek

- Konuşmalara tepki vermemek

- Anlamsız sesler çıkarma

EPİLEPSİ TEDAVİSİ

Epilepsi tedavisinde antiepileptik ilaçlar kulanılır. Bu ilaçlar nöbetleri durdurmayı amaçlar. İlaçalrın düzenli ve doğru kullanımı çok önemlidir. İlaçların etkili olamdığı vakalarda cerrahi yöntemlere başvurulabilir. Epilepsi tedavisinde, nöbeti tetikleyen unsurları ortadan kaldırmak büyük önem taşır. Örneğin uykusuzluk açlık ve aşırı yorgunluk gibi sara nöbetine neden olabilecek durumlardan kaçınılmalıdır.

EPİLEPSİ HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİDİR

Epilepis hastalarının yaşam koşullarında yapacağı değişiklikler tedavi sürecini olumlu etkiler.

Epilepsi hastalarının dikakt etmesi gerekenler:

- Düzenli ilaç alınmalı ve düzenli doktror konrollerine gidilmeli

- Alkol ve sigaradan uzak durulmalı

- Stresten ve aşırı yorgunluktan kaçınmalı

- Denize, havuza yalnız girilmemeli

- Bulunduğunuz odanın, banyonun kapısı kitlenmemeli

- Tehlikeli hareketlerden kaçınılmalı

-Düşme tehlikesi olan yerlerden uzak durulmalı

- Hekim tavsiyesi ile hafif egzerizler yapılmalı

- Yiyecek ve içeceklere dikkat edilmeli

-Parlayan ışıklara uzun süreli bakılmamalı

- Ateşli hastalıklarda derhal bir hekime başvurulmalı ve tedavi geciktirilmemeli