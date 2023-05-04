Erdoğan’ın 'yuvanıza dönün' çağrısına karşın kaçış sürüyor

Yayınlanma: 04.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışına giden doktorlara “Gidiyorlarsa gitsinler” demesine karışın 14 Mayıs seçimlerine günler kala yayımladığı videoyla “Yuvanıza dönün” çağrısı yaptı.

Erdoğan, “Eve Dönüş Projeleri” kapsamında yabancı ülkelerden 6 bin bilim insanının Türkiye’ye geri geldiğini söyledi. Ancak Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) verileri Erdoğan’ın çizdiği tabloyla gerçeklerin çeliştiğini ortaya koydu.

Verilere göre, TTB’den “yurtdışı çalışma vizesi” olarak bilinen “İyi Hal Belgesi” alan sağlık çalışanı sayısı 2018’in ilk dört ayında 179’ken, takip eden yıllarda artarak 2022’de 781’e yükseldi. Bu sayı, 2023’ün ilk 4 ayında “pik” yaparak 881’e çıktı. TTB 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, Erdoğan’ın sözleri gerçeği yansıtmayan bir seçim propagandası olduğunu belirterek “Şartlar düzeltilmedikten sonra yurda kimse dönmez” dedi.

(Ali İhsan Ökten)



‘10 YILDA 10 KAT ARTIŞ’

Ökten, yurttan giden doktor sayısının 2021’de 2 bin 405, 2022’de 2 bin 700 olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Eskiden çok hekim gidiyordu, şimdi geri dönüyor gibi bir şey yok. 2010 ve 2011 yıllarıyla 2021’e baktığımızda gidişlerde 10 kat artış var. Bu yıl da 3 bin hekimin göç edeceğini öngörüyoruz. Çalışma koşullarının kötülüğü, ekonomik ve özlük haklarının kaybı, şiddet, muayeneye zorlanma, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal krizden dolayı insanlar yurtdışına gitti. Geleceklerini göremiyorlar. Sağlık politikaları düzeltilmezse zaten geri dönüş olmaz. Seçim sonuçlarına göre ve şartlar iyileştirilirse geri dönüşler alabiliriz.”