Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'en kısa video': Sebebi Erdoğan!
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 'en kısa video' ifadeleriyle paylaştığı videoda "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan" dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 'En kısa video' ifadeleriyle paylaştığı videoda şunları söyledi:
"Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar."
En kısa video. pic.twitter.com/RPdo2TQmfm— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 3, 2023
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