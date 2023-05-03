Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'en kısa video': Sebebi Erdoğan!

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 'en kısa video' ifadeleriyle paylaştığı videoda "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 19:25
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'en kısa video': Sebebi Erdoğan!
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 'En kısa video' ifadeleriyle paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar."


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