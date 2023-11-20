Ergenlerde deprem kaygısı ve uyku kalitesi arasındaki ilişkiyi incelediler

Yayınlanma: 20.11.2023 - 11:54

Güncelleme: 20.11.2023 - 12:12

Proje ekibini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Doç. Dr. Ayşe Kahraman hocamız ve ekibinin Hatay’da ardışık afetleri yaşayan gençlerimizin deprem kaygısı ve uyku kaliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesini amaçlayan projeleri TÜBİTAK 1002-B Acil Destek modülü kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Ergen sağlığının korunmasında literatüre önemli katkılar sağlayacağına inandığım bu projeden dolayı kendilerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

"KESİNTİYE UĞRAMIŞ UYKU, ERGENLERİN RUH SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ayşe Kahraman, “Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler çocuk sağlığını olumsuz yönde etkiledi. Deprem her yaş ve kesimden bireyi etkilese de özellikle çocukları ve ergenleri daha fazla etkiledi. Yaptığımız literatür incelemesinde depremin çocukluk çağındaki en yaygın etkilerinden birinin uykunun bozulması olduğunu belirledik. Uyku ergenlerin stresle başa çıkmalarında, depremin oluşturduğu psikolojik belirtilerin azaltılmasında ve büyüme ve gelişmede kritik bir rol oynamaktadır. Ayrıca, uzun süreli kesintiye uğramış uyku, travmaya maruz kalmış ergenlerin ruh sağlığı sonuçları üzerine olumsuz etki edebilmektedir. Bu nedenle depremi yaşamış ergenlerde uyku bozukluklarının etkili bir şekilde ele alınması ihtiyacı çok önemli” ifadelerini kullandı.

"ERGEN SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE"

Doç. Dr. Ayşe Kahraman, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Bu çalışmada Hatay ilindeki depremi yaşamış 12-18 yaş arasındaki ergenlerin deprem sonrası deprem kaygısı ve uyku kaliteleri arasındaki ilişkinin incelemeyi amaçlıyoruz. Araştırmamızın sonunda elde edilecek çıktılar ile literatüre önemli bir katkı sağlanacak, aynı zamanda, ergen sağlığının korunması ve geliştirilmesi, ergenlerin deprem kaygılarının azaltılması, ergenlerin uyku problemlerinin giderilmesi için acil planlamaların yapılması konusunda adımlar atılacaktır."