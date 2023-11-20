Malatya'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama
AFAD verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesi 4.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken; Prof. Dr. Naci Görür'den de bir açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.36'da, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.
NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA
Çevre illerden de hissedilen depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
X hesabından bir mesaj paylaşan Görür; "Malatya, Ormaniçi/Pütürge’de 4.5 deprem oldu. Deprem DAF ÜZERİNDE VE ARTÇI. Endişeye mahal yok. Olabileceği beklenir. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.
Malatya, Ormaniçi/Pütürge’de 4,5 deprem oldu. Deprem DAF ÜZERİNDE VE ARTÇI. Endişeye mahal yok. Olabileceği beklenir. Sevgiyle pic.twitter.com/Cj57zqEcs0— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 20, 2023
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