Malatya'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama

Yayınlanma: 20.11.2023 - 11:38

Güncelleme: 20.11.2023 - 11:39

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.36'da, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Çevre illerden de hissedilen depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

X hesabından bir mesaj paylaşan Görür; "Malatya, Ormaniçi/Pütürge’de 4.5 deprem oldu. Deprem DAF ÜZERİNDE VE ARTÇI. Endişeye mahal yok. Olabileceği beklenir. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.