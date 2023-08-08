Yayınlanma: 08.08.2023 - 09:43

Güncelleme: 08.08.2023 - 09:43

Dünya Sağlık Örgütü tarafından gelen açıklamada Covid-19'un bir varyantı olarak ortaya çıkan yeni virüsün adı Eris olarak duyuruldu. Peki, Eris virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Covid-19'un yeni varyantı Eris virüsü nasıl bulaşır? İşte merak edilenler...

ERİS VİRÜSÜ NEDİR?

Eris virüsü, bilimsel adı EG.5.1 olan Covid alt varyantı, ilk kez 31 Temmuz'da tespit edilmişti.

Eris adı da verilen alt varyantın Sars-Cov-2'nin Omicron varyantından türediği ifade ediliyor. Uzmanlar henüz paniğe kapılacak bir durum olmadığı görüşünde.

ERİS VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NEDİR?

Boğaz ağrısı

Burun akması

Burun tıkanıklığı

Hapşırma

Kuru öksürük

Baş ağrısı

Islak öksürük

Boğuk ses

Kas ağrıları

Değişik koku alma

ERİS VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Eris, şimdiden Asya'daki COVID vakalarının yaklaşık yüzde 20'sini, Avrupa'dakilerin yüzde 10'unu ve Kuzey Amerika'dakilerin de yüzde 7'sini oluşturuyor.

İsrail de yeni varyanttan etkilenenler arasında. Yetkililer, 24 Temmuz itibarıyla İsrail'deki en az 18 vakada bu varyantın tespit edildiğini söylüyor.

Dünya genelinde ise toplam 36 ülkede 2 binden fazla vakadan bu varyant sorumlu.

ERİS VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Varyantın Türkiye'de görülüp görülmediğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.



