Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde sular durulmuyor

Yayınlanma: 12.05.2024 - 20:08

Güncelleme: 12.05.2024 - 20:08

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde çalışanlara uygulanan memnuniyet anketi, hastanede görevli sağlık emekçilerinin sorunlarını ortaya çıkarmıştı Sağlık emekçilerinin ankette belirttiği siyasi yakınlık gözetilip yapılan kayırmacı zihniyetten şikayetini gazetemiz Cumhuriyet gündeme taşımıştı. Haberin kamuoyuna yansımasının ardından başhekimlik, ortaya çıkarılan uygulamaların sorumlusu gösterilen müdürünü ve yardımcısını görevden aldı. Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, "Hastanede değişen bir şey yok. Aynı tas, aynı hamam" dedi. Uğur, hastanede yaşananları şöyle özetledi:

"Sarı sendikal yapının hedefi haline gelen sağlık emekçilerinin son örneği; uzun yıllardır Eskişehir halkına fedakârca sağlık hizmeti sunmuş bir hemşire arkadaşımızdır. Bahsi geçen kişi servisinde çalışan arkadaşlarına sendikal baskı yapmayı kabul etmeyerek sendika yönetimine muhalefet ettiği için önce bulunduğu servisin sorumluluğundan alınmış, sonra çalışma alanı değiştirilmiştir. İdari amirlerinin baskısına maruz kalan sağlık emekçisi arkadaşımız, CİMER'e bu sorunu iletmiş , kurumun idaresini ele geçirmiş sarı yapılanmaya müdahale edilmesini istemiştir. Bunun üzerine daha da pervasızlaşan iktidar gücü ile yetkilendirilmiş sendika temsilcileri, hemşire arkadaşımızın üzerindeki baskıyı artırarak sağlık emekçisinin kamudan istifa kararı almasına neden olmuştur. Sarı yapılanmanın istifaya zorladığı sağlık emekçisi ve eşi, kurumun sağlık sen iş yeri temsilcisi ve aynı zamanda kurumda gece müdürü görevini yürüten Ersin Çiftçi tarafından aranarak, "Gelin Sağlık-Sen'e tekrar üye olun. Başkanımız Hasan Hüseyin Köksal Bey sizi başhekimin odasında kabul etsin. Özür dileyin. Sorunu çözelim" sözlerini sarf ederek, hukuka aykırı bir şekilde baskı ile akla, ahlaka, izana sığmayacak sözlere maruz bırakılmıştır."

'BASKI VE MOBBİNGE SON VERİN'

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak olmak üzere, tüm yetkilileri göreve davet eden Uğur, "Sarı sendikal yapıların kurumlarımızı çiftliğe dönüştürmesine izin vermeyiniz. Makamlarından aldıkları yetkiyi fiilen sendikaların temsilcilerine devreden, onların adına görev yapan idarecileri kurumlarımızdan temizleyiniz. Eskişehir'in tek üniversite hastanesi olan Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık emekçilerine uygulanan baskı ve mobbinge son vererek, halkımıza nitelikli ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sunmasının önünü açınız" dedi.

'NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ ALINABİLİR Mİ?'

Uğur, " Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi nasıl bir kurumdur ki; s endika başkanları başhekimin odasında üye görüşmeleri yapabilmekte, af kabul törenleri düzenleyebilmektedir. Sağlık çalışanları çalışabilmek için sendika başkanından özür dilemek, af istemek, biat etmek zorunda bırakılabilmektedir. Sağlık emekçileri sarı sendikal yapılanmanın baskısı altındayken, çalışma barışı bozulmuş, adalet ve liyakat yok olmuşken, yurttaşlarımızın bu kurumdan nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi mümkün müdür?" tepkisini gösterdi.



