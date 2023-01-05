Fahrettin Koca acil çağrılara yanıt veren ambulans sayısını açıkladı

05 Ocak 2023 Perşembe, 04:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan’ın soru önergesine verdiği yanıta göre, Türkiye’de acil çağrılara yanıt veren ambulans sayısı belediye ve özel şirketler dışında 5 bin 724. Bir yıllık ülke geneli ortalama günlük çağrı sayısı ise 71 bin. Bir yıllık ülke geneli ortalama günlük vaka sayısı 20 bin.

Yanıtta, “Ülke geneli kentsel vakaya ulaşım süresi çağrıdan itibaren ortalama 9 dakika, kırsal vakaya ulaşım süresi çağrıdan itibaren ortalama 19 dakika olup, vakaya ulaşım süresi referans aralığı üst sınırı kentsel 10 dakika, kırsal 30 dakikadır” denildi. Buna göre acil çağrı nedenlerine göre vaka sayıları ise şöyle: Medikal 5 milyon 814 bin 138. Trafik kazası 420 bin 374, diğer kazalar 406 bin 435, yaralama 148 bin 171, iş kazası 29 bin 23, yangın 24 bin 527.