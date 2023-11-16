Fahrettin Koca'yı bakanlık verisi yalanladı

Yayınlanma: 16.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.11.2023 - 03:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Meclis’teki bütçe görüşmelerinde “Beyaz Kod sayısı, yıllık ortalama 1 milyon kişide 31’den en son 12’ye kadar indi” ifadeleri sağlıkçıların tepkisine neden oldu.

Bakanlığın 2023 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na göre 2022’nin ilk 6 ayında 11 bin olan beyaz kod sayısı, 2023’ün ilk 6 ayında 9 bine indi. 2023’ün ilk 6 ayından sonrasına ilişkin “beyaz kod” verileri ise henüz bakanlık tarafından açıklanmadı. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “beyaz kod” verilerinin paylaşılmaması nedeniyle açtığı davada ise mahkeme, verileri paylaşmanın Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğuna hükmetti. Ancak bakanlık halen verileri açıklamadı.

Bakan Koca’nın, beyaz kod sayısını hekime başvuru sayısı üzerinden ifade etmesine tepki gösteren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “İstatistik duymak istediğinizi söyler. Bakan Meclis’te istatistik yöntemi ile adeta şov yapıyor. İstatistik cambazlığı yapıp ham beyaz kod verisini açıklamak yerine bir milyon başvuruya düşen vakayı açıkladı” dedi.

‘BEYAZ KOD ARTIYOR’

Yalçınkaya, “Bir milyon başvuru başına düşen beyaz kod verilerinin, 22’den 17’ye düştüğünü ifade etmesi beyaz kod verilerin düştüğü anlamını doğurmaz. Yüzde 26 artış gerçekleşen toplam hekime başvuru üzerinden beyaz kod verileri açıklaması, 1 milyon başvuru başına düşen beyaz kod sayısının azaldığını ortaya koyabilir. Ancak reel olarak azalan değil, artan bir beyaz kod gerçeği var” ifadelerini kullandı.