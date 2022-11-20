Fast food yiyecekler sağlığı tehdit ediyor

20 Kasım 2022 Pazar, 07:00

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Aysun İpek Yılmaz, fast food ile beslenmenin zararlarından bahsetti.

Fast food tarzı yiyeceklerin sağlığımızı olumsuz olarak etkilediğini söyleyen Dyt. Aysun İpek Yılmaz, “Sağlıklı beslenme başlığı altında uzak durulmasını önerdiğimiz yiyeceklerin başında gelen fast food yiyecekler pişirme yöntemleri, porsiyon ölçüleri ve içeriği ile sağlığımızı önemli ölçüde tehdit ediyor. Asitli içecekler, hamburgerler, döner, lahmacun, soğuk sandviçler, kızarmış patates, kızarmış tavuk, balık ekmek, pizza, simit, tost gibi yiyecekler fast food yiyecekler arasındadır.

Sağlıklı bir metabolizma için günlük vitamin mineral ihtiyacımızı karşılamamız gerekir. Bu nedenle beslenme hem makro hem mikro besinleri doğru kaynaklardan alabilmek adına büyük önem taşır. Bu kaynakların yetersizliği veya dengesizliği genetik faktörlerin de etkisiyle bizi birçok kronik hastalıkla da karşı karşıya bırakabilir. Bunun başında obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları ve hipertansiyon gelir” şeklinde konuştu.

"YİYORUM, DOYMUYORUM DİYORSANIZ FAST FOOD TÜKETMEYİN"

Türkiye’nin obezite sıralamasında Avrupa’da ilk sırada olduğunu vurgulayan Dyt. Yılmaz, “Bunun temel nedeni, fast food gıdaların porsiyon ölçülerine ve tüketim sıklığını kontrol altında tutulmamasıdır. 1 değil 1,5 porsiyon tercih etmek, kahvaltıda 2-3 adet poğaça yemek, her sabah simit ile kahvaltı yapmak buna örnek verilebilir. Bu beslenme modeli ile metabolizma beslenmez ve daimi açlık hissi oluşur. Dolayısıyla yiyorum ama doymuyorum diyenlerin günlük fast food tüketimini gözden geçirmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

"FAST FOOD YAYGINLIĞI, ERKEN ŞEKER HASTALIĞINA YOL AÇIYOR"

Fazla fast food tüketiminin erken şeker hastalığına sebep olduğundan bahseden Dyt. Aysun Yılmaz, “Uzun vadede vitamin, mineralden ve posadan fakir; trans yağdan ve karbonhidrattan zengin, sodyum oranları yüksek fast food beslenme şekli ile fazla kilo alımı özellikle insülin direncinin ortaya çıkmasına da sebep olur.

İnsülin direnci, şeker hastalığının ilk basamağıdır. Günümüzde çocukluk, ergenlik çağında fast food tüketiminin oldukça yaygın olması ne yazık ki insülin direnci tablosu ile çok erken karşılaşılmasına neden olur. Bu da şu anlama gelir; yeni nesil çok daha erken şeker hastalığı ile tanışabilir. Fast food gıdalar, sağlıklı gıdalardan aldığınız vitamin minerallerin emilimini dahi olumsuz etkileyebilir. Kötü beslenme bağışıklığımızın yüzde 70’inden sorumlu olan bağırsak sağlığımıza da önemli ölçüde zarar verir. Yani kötü beslendiğimizde bağışıklığınızı düşürmüş oluruz” diyerek sözlerini noktaladı.



