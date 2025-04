Ferdi Zeyrek’ten sağlıkta şiddete karşı çağrı

Yayınlanma: 28.04.2025 - 14:14

Güncelleme: 28.04.2025 - 14:14

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “28 Nisan Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü” kapsamında sağlık emekçilerinin maruz kaldığı şiddete dikkat çekti. "Sağlıkta şiddete hayır" yazan rozet takan Başkan Zeyrek, toplumsal farkındalığın artırılması çağrısında bulundu.

Zeyrek, “Bugün, 28 Nisan Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü. Toplumsal bir farkındalık oluşturmak için önemli bir gün. Yüzlerce, binlerce sağlık emekçisi hemen her gün başta fiziki olmak üzere her türlü şiddete maruz kalıyor. İnsanı yaşatmak için canını ortaya koyarak mesleğini yapan; bizlerin sağlığı için ailesinden, sevdiklerinden uzak kalan sağlık emekçilerimizin hakkını ödemek mümkün değil. Şiddeti önlemek, her bir sağlık çalışanının itibarını korumak, farkındalık yaratmak ve bu bilinci oluşturmak için başta kamu olmak üzere toplumumuzun tüm fertlerine büyük görevler düşüyor. Bizler, sağlık çalışanlarımızın her daim destekçisiyiz. El ele verip şiddetin her türlüsünün karşısındayız” dedi.

BEYAZ GİYİNDİLER

Bu değerli gün vesilesiyle, farkındalığı büyütmek ve öne çıkartmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bir gün için beyaz giyindiklerini de belirten Zeyrek, “Hiçbir sağlık çalışanının Beyaz Kod vermek zorunda kalmadığı, yaşadığı toprakları terk etmeye mecbur bırakılmadığı, şiddetin yerini minnetin aldığı bir Türkiye’de yaşayabilmeyi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Zeyrek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için herkesin ortak sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.