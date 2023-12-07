Fibromiyalji (Yumuşak Doku Romatizması) kadınlarI 10 kat daha fazla etkiliyor

Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:56

Güncelleme: 07.12.2023 - 11:56

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol, fibromiyalji (Yumuşak Doku Romatizması) hakkında detaylı bilgiler verdi. Fibromiyalji, kronik bir ağrı sendromu olarak tanımlanmakta olup, kadınlarda erkeklere göre 10 kat daha fazla görülmektedir.

FİBROMİYALJİ VE KADINLAR

Dr. Yenerkol, hastalığın genellikle kadınlarda daha sık görüldüğünü belirtti. Fibromiyalji hastalarının genellikle mükemmeliyetçi, hassas ve duygusal kişilik özelliklerine sahip olduğunu ifade etti.

BELİRTİLER VE TANI

Fibromiyalji hastalarının sıkça karşılaştığı şikayetleri paylaşan Dr. Yenerkol, "Her tarafım ağrıyor. Bir gün kolum, bir gün bacağım, bir gün boynumda gezen ağrılarım var. Uyku uyuyamıyorum, sabah yorgun kalkıyorum, gece bacaklarımı koyacak yer bulamıyorum. Doktor doktor dolaşıyorum ama bir şey bulamıyorlar. Senin hastalığın sinirsel diyorlar. Kimseyi hasta olduğuma inandıramıyorum" şeklinde hasta yakınmalarını aktardı.

Tanı koymada zorluk yaşandığını vurgulayan Dr. Yenerkol, hastaların hikayelerine ve bazı muayene bulgularına bakılarak tanının konulduğunu belirtti.

FİBROMİYALJİ TEDAVİSİ

Tedavi yaklaşımlarına değinerek medikal tedavi, medikal ozon uygulamaları ve çeşitli fizik tedavi yöntemlerinin kullanılabileceğini ifade etti. Hastaların ağrı algısını değiştiren ve beyinde salgılanan maddelere etki eden tedavilerin uygulandığını belirtti.

KASILMALARIN ETKİLERİ

Fibromiyaljiye bağlı artan kasılmaların zamanla boyun ve bel düzleşmelerine neden olabileceğini ve fıtıklara yol açabileceğini söyleyen Dr. Yenerkol, bu durumun ağrıları daha da artırabileceğini vurguladı.

Fibromiyalji hastalarının genellikle torba torba ilaç kullandığını belirten Dr. Yenerkol, tedavi sürecinde hastalığın yanı sıra oluşabilecek diğer kas-iskelet sistemi sorunlarının da ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.