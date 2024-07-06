Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze’den Sorumlu Bakan Yardımcısı Dr. Al Haj: 'Bütün sağlık sistemi çöktü'

Yayınlanma: 06.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.07.2024 - 04:00

Saldırıların ardından Ankara’ya gelmek durumunda kaldığını söyleyen Dr. Al Haj Cumhuriyet’e konuştu.

İsrail, Gazze’deki bütün sağlık sistemini sistematik olarak yok ediyor” diyen Al Haj, “Hastanelerimizin sadece yüzde 35’i kısmen çalışabilir durumda. Sağlık çalışanlarını öldürüyorlar, tutukluyorlar. Hastaneleri işgal ediyorlar. İçindeki insanları bombalarla öldürüyorlar” ifadelerini kullandı. Kendi ailesinin de saldırıya uğradığını söyleyen Al Haj, ailesinden 56 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Gazze’de yaklaşık 82 bin yaralı olduğunu belirten Al Haj, “Türkiye nüfusuna oranladığımızda, Türkiye’de şu an 3 milyon yaralı olduğunu düşünün. Sağlık sistemi yaralılara çare bulmak için ne yapabilir?” diye konuştu.

‘HASTALIKLAR YAYILIYOR’

Hastanelerin bombalanmasının çok hassas bir konu olduğunu vurgulayan Al Haj şunları söyledi: “İçindeki insanları bombalarla öldürüyorlar. Sonra buldozerle, tanklarla yıkıp insanları oraya gömüyorlar. Bir kitlesel, toplu mezar yapıyorlar orada. Sağlığa erişim çok sınırlı, çünkü alt yapı tahrip edildi. Gazze şeridinin hiçbir yerinde içilebilir su yok, elektrik yok, jeneratörler için yakıt yok. Bu nedenlerden dolayı Gazze’de bulaşıcı hastalıklar çok hızlı yayılıyor. Solunum yolu hastalıkları, ishal, karaciğer hastalıkları. Daha önce bunlar, Gazze’de görülmüyordu” ifadelerini kullandı.

Dünyanın Gazze’yi konuşmadığını vurgulayan Al Haj, “Konuşmayan insanlar değil, hükümetler. Amerika’da, Avrupa’da, burada olsun halk konuşuyor ama hükümetler konuşmuyor. Hükümetler; suçlu, düşük,alçak bir sesle konuşuyor. Çünkü İsrail’den çıkarları var. Bu hükümetler, aynı zamanda bizim Filistin için savaşmamıza da karşı çıkıyorlar. Bu proje Batı’nın bir projesi. İsrail’in yabancı devlet olarak orada kalmasını ve onların çıkarlarına hizmet etmesini istiyorlar” dedi. Türk halkına ve hükümetine mesajını da ileten Al Haj, Bu ateşkes yapılır yapılmaz daha önce yaptığınız gibi bizi desteklemenizi bekliyoruz. Hem doktorlarla hem de büyük çaplı sahra hastaneleriyle bize destek olmanızı bekliyoruz. Bu sayede yok edilen sağlık sistemimizi yeniden iyileştirebilmesine destek olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

GAZZE’DE ATEŞKES UMUDU

Hamas'ın Gazze’de olası ateşkes anlaşmasının şartlarına yönelik revize edilmiş bir teklif sunması ve İsrail’in duraklayan müzakerelere yeniden başlayacağını açıklamasının ardından Gazze’de ateşkese yönelik çabalar hız kazandı. İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı David Barnea, rehine takası anlaşması ve Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması konularını görüşmek üzere Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman El Sani ile başkent Doha’da bir araya geldi.

The Times of Israel gazetesinin aktardığına göre Barnea, Şin Bet Güvenlik Servisi şefi Ronen Bar ve İsrail ordusundaki rehinelerin dosyalarını denetleyen Tümgeneral Nitzan Alon’un da aralarında bulunduğu müzakere ekibinin geri kalanı olmadan tek başına gitti. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, “Hamas’ın tepkisi arabuluculara umut vermiş olsa da çözülmesi gereken pek çok mesele var ve bu biraz zaman alacak” açıklaması yaptılar.

Öte yandan İsrail ordusunun dünkü saldırılarında Gazze’de beş, Batı Şeria’da yedi Filistinli yaşamını yitirdi.