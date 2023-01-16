Çocuklarda ateşi düşürmenin yolları nelerdir?
Çocuklarda, vücutta bir savunma mekanizması olarak çıkan ateş, birçok hastalığın habercisi olabiliyor. Çocuklarda ateşi düşürmeninse birkaç kolay yolu var. İşte, çocuklarda çıkan ateşi düşürmek için öneriler....
Ateş nedir?
Uzmanından yapılan açıklamaya göre, ateş, genellikle virüs ya da bakterilerin sebep olduğu enfeksiyona karşı oluşan, vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Vücutta meydana gelen rahatsızlığa bağışıklık sisteminin cevabı sonucu, vücut ısısının yükselir ve bu da ateş olarak kendini gösterir.
Ateşin çıktığını nasıl anlarız?
Ateşin normal seviyenin üstünde olduğunu anlamak için uzmanından yapılan açıkama şu şekilde: “Ateş demek için vücut ısısının termometre ile koltuk altından 37,5 derece ve üstü, kulaktan ise 38 derece ve üstü ölçülmesi gerekir. Ateş her ne kadar enfeksiyonla savaşmak için gerekli ise de aynı zamanda beraberinde 5 yaş altı çocuklarda havale geçirme gibi durumlara yatkınlık yarattığı için düşürülmesi gerekir.”
Ateş kendi başına bir hastalık mıdır?
Ateş, kendi başına bir hastalık değildir, altta yatan hastalığın göstergesi olan bir mekanizmadır. Ateşin kendisi yerine altta yatan nedenler bulunmalı ve tedavi edilmelidir.
Ateşi düşürmenin yolları neler?
Çocuklarda ateşi düşürmenin bazı yollarını, konunun uzmanı şöyle açıkladı:
''Öncelikle ortam ısısı düşürülmeli.
Bebeğin ve çocuğun üzerindeki giysiler sadece iç çamaşırı kalıncaya kadar çıkarılmalı. Bazı bebek ve çocuklarda çıplak kalmak huzursuzluk yaratabilir, ağlamaya ve de ateşi düşürmekte zorluğa sebep olabilir. Böyle durumlarda çocuğun üzerinde çok ince pamuklu kıyafetler kalabilir.
Parasetamol ya da ibuprofen tarzı ilaçlar, bu ilaçlara alerjisi olmayan çocuklarda, kilosuna uygun dozda verilebilir. Salisilatların çocuklarda kullanımı uygun değildir.
Ateş düşürücü ile 1 saat içinde ateşte herhangi bir düşme gözlenmediyse çocuğa ılık bir duş aldırılmalı.
Ateş düşürürken sıvı alımı çok önemli. Bu nedenle çocuğun yeterli miktarda su içtiğinden emin olunmalı.''
Ateşi çıkan çocuklar nasıl beslenmeli?
Ateşi çıkan çocuklar, sulu, muhallebi kıvamında gıdalarla beslenmeli. Çocuklar, hastalığı atlattıktan sonra kaybettiği enerjiyi yerine koyacağından, az beslenirlerse endişeye kapılmamak gerekli.
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