RSV nedir? RSV belirtileri nelerdir? RSV'yi önlemek için neler yapılabilir?
Almanya'da RVS virüsü salgını nedeniyle birçok çocuk hastanesinin yoğum bakım ünitelerinin kapasitelerinin dolduğu bildirildi. Peki, RSV nedir? RSV belirtileri nelerdir? RSV'yi önlemek için neler yapılabilir? RSV nasıl tespit edilir? RSV'nin aşısı var mı?
Almanya'da onlarca çocuğun yoğun bakımda tedavi görmesine neden olan RSV'nin ne olduğu ve hangi belirtilerden anlaşılabileceği merak ediliyor. Dünyada ''RSV belirtileri nelerdir?'' sorusu sıkça araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
RSV NEDİR?
RSV (Respiratuar Sinsisyal Virüs), solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan yaygın, bulaşıcı bir virüstür. Negatif anlamda, tek sarmallı bir RNA virüsüdür. Adını, enfekte hücreler birleştiğinde oluşan sinsitya olarak bilinen büyük hücrelerden alır. RSV, bebeklerde solunum yolu ile hastaneye yatışların en yaygın nedenlerinden biridir RSV, tüm yaş gruplarında önemli bir patojendir. RSV, hem sosyal ortamlarda hem de hastane ortamlarında salgınlara neden olabilir. Gözler veya burun yoluyla ilk enfeksiyonun vücuda alınmasının ardından virüs, üst ve alt solunum yolunun epitel hücrelerini enfekte ederek iltihaplanmaya, hücre hasarına ve hava yolu tıkanıklığına neden olur.
RSV BELİRTİLERİ NELERDİR?
RSV ile enfekte olan birinde, genellikle 4 ila 6 gün içinde semptomlar görülmeye başlar. RSV'nin başlıca belirtileri şunlardır:
- Burun akması
- Öksürme
- Hapşırma
- İştahta azalma
- Hırıltı
- Ateş
RSV'Yİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?
Hastalığı önlemek için en önemli tedbirlerin arasında el yıkama ve enfekte kişilerle yakın temastan kaçınma yer alır.
RSV'NİN AŞISI VAR MI?
Şu anda, çoğu geliştirme aşamasında olmasına rağmen, RSV'ye karşı bir aşı yoktur.
RSV NASIL TESPİT EDİLİR?
RSV'nin viral tespiti ve teşhisi için antijen testi, moleküler test ve viral kültür dahil olmak üzere çeşitli yöntemler mevcuttur.
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