Diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayak yarası nasıl düzelir? Diyabetik ayak belirtileri nelerdir?
Diyabet nedeniyle kan şekerinin uzun süreli yüksek olması sinirlerin zarar görmesine yol açabilir. Bu durumda diyabetik nöropatinin yani vücuttaki periferik sinirler üzerindeki hasar ortaya çıkar ve bu da sinirlerin ağrı ve diğer duyuları iletmesini engeller.
Peki, diyabetik ayak nasıl önlenir? Diyabetik ayağın belirtileri nelerdir?
Diyabet ayaktaki sinirleri etkilediğinde hastaların ayaklarında oluşan küçük sıyrık ve yaraları fark etmeyebilir. Bu küçük yaralar tedavi edilmezse iltihaplanabilir ve ayağın hatta bacağın kaybına kadar ilerleyebilecek kangren ortaya çıkabilir.
Endokrinoloji Uzmanı Dr. Erdem Türemen diyabet hastalarına ayak bakımı için tavsiyelerde bulundu.
Diyabetik ayak nasıl önlenir?
-Sıcak cisimlerle ve su ile temas etmeden önce sıcaklığı kontrol edin. Farkında olmadan yanıklara maruz kalabilirsiniz.
-Ayağınızı yıkamadan önce suyun sıcaklığını dirseğinizle kontrol edin.
-Her gün ayaklarınızı kontrol edin. Ayak tabanlarını kontrol için ayna kullanılabilir.
-Parmak aralarınıza bakın.
-Küçük çizgi, yara, kesik olup olmadığına bakın.
-Ayağınızın altını görebilmek için ayna kullanın.
-Ayağınızı her gün PH açısından uygun bir sabun ve ılık su ile yıkayın.
Ayak bakımı:
-Ayaklarınızı özellikle de parmak aralarınızı özenle kurulayın.
-Ayaklarınızda kuruma veya çatlama varsa tabanlarınıza ve ayağınızın üstüne nemlendirici krem sürebilirsiniz. Parmak aralarınıza sürmemeye dikkat edin.
-Eğer kesik, yara, kızarıklık, sıcaklık artışı veya hassasiyet fark ederseniz derhal doktorunuza danışın. Ayağınızda nasır varsa kendiniz müdahale etmeyin, doktorunuzdan öneri alın.
Tırnak bakımı:
-Tırnaklarınızı banyodan sonra parmak ucunuzla aynı düzeyde olacak şekilde kesin.
-Tırnağınızı derin kesmeyin.
-Tırnaklarınızın köşelerindeki derileri ve tırnak diplerinizdeki etleri kesmeyin.
-Eğer tırnaklarınızı kesmekte zorlanıyorsanız bir başka kişiden yardım alın.
Ayakkabı seçimi:
-Ayaklarınıza tam uyan ve ayak parmaklarınızı içinde hareket ettirebileceğiniz
ayakkabılar alın.
-Açık burunlu ve açık topuklu ayakkabı giymekten kaçının.
-Her gün temiz ve pamuklu çorap giyin, sıkı lastikli çoraplardan kaçının.
-Çıplak ayakla gezmeyin. Giymeden önce ayakkabılarınızın içinde bir şey olmadığından emin olun. Küçük bir taş veya tabanda kıvrılma ayaklarınıza zarar verebilir.
Diyabet ayak belirtileri nelerdir?
-Parmak aralarında kaşıntı ve akıntı
-Ayaklarda sıcaklık artışı ve kızarıklık
-Ayaklarda soğukluk ve üşüme
-Bacaklarda ağrı
-Ayaklarda ve ayak bileğinde şişme
-Topukta çatlaklar
-Tırnaklarda mantar enfeksiyonu
-Ayakkabı sürtmeleri veya darlığı nedeniyle ciltte kızarıklık ve su toplaması
-Tırnağın kesilmesi esnasında kanama olması, tırnak batması
-Ayakların ısı kaynaklarına temas etmesi sonucunda yanması
-Nasırların üzerine dokununca hassasiyet, ağrı olması ve renginin koyulaşması
-Ayakta taban çökmesi, şişlik ve şekil bozukluğu oluşması
-Renk değişikliği, morarma ve kızarıklık olması, yabancı cisim batması
Diyabetik ayak yarası olanlara öneriler:
-Mutlaka doktor takibinde olunmalı
-Önerilen antibiyotik ve diğer ilaçlar kullanılmalı
-Kan şekeri hedef değerlerde tutulmaya çalışılmalı
-Ayağın üzerine basılmamalı
-Koltuk değneği, atel, tekerlekli sandalye gibi kullanarak ayak üstüne yük verilmemeli
-İstirahat edilmeli
-Otururken ve yatarken ayak yüksekte tutulmalı
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