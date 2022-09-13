Diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayak yarası nasıl düzelir? Diyabetik ayak belirtileri nelerdir?

Diyabet nedeniyle kan şekerinin uzun süreli yüksek olması sinirlerin zarar görmesine yol açabilir. Bu durumda diyabetik nöropatinin yani vücuttaki periferik sinirler üzerindeki hasar ortaya çıkar ve bu da sinirlerin ağrı ve diğer duyuları iletmesini engeller.

Peki, diyabetik ayak nasıl önlenir? Diyabetik ayağın belirtileri nelerdir?