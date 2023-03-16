Faydadan çok zararı var! Taze fasülye ve ıspanağın bu zararını kimse bilmiyor
Taze fasulye ve ıspanakla ilgili uzmanlarca yapılan bir uyarı oldukça dikkat çekici. İşte ‘fazlası zarar’ olan ve birçok kişi tarafından doğru bilinen 5 yanlış davranış.
- Dar kıyafetler giymek
Moda, dönemden döneme farklılık gösterse de dar kıyafetlere olan ilgi hiçbir zaman azalmıyor. Ancak günlük hayatta sürekli dar kıyafetler tercih etmek vücudun kan akışını olumsuz yönde etkiliyor.
Vücuttaki kan akışının dengeli bir şekilde dağılması için daha bol ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz.
- Bisiklet sürmek
Bisiklete binmek kas ve kemiklere oldukça faydalı olsa da uzun süre pedal çevirmek beklenmedik durumlar yaratabilir.
Bisiklet sürmek, ağırlıklı olarak bacak kasları ve çevresini harekete geçirir. Sürekli aynı pozisyonda hareket etmeye başlayınca ağırlık yükü omurgada toplanır. Bu da beklenmeyen kas rahatsızlıklarını beraberinde getirebilir. Bu aktiviteyi aralıklı olarak uygulamak çok daha faydalı olacaktır.
- Gargara kullanmak
Günlük hayatta ağız temizliği için kullandığınız gargaranın içinde sağlığı olumsuz etkileyen bileşenler olduğunu biliyor muydunuz?
Gargara ağız içinde oluşan zararlı bakterileri önlemek amacıyla kullanılsa da bazen ağız içinde ve boğaz yolunda tahrişe sebep olabilir. Bunun yanı sıra ortaya çıkan ağız kuruluğu da hem damakta ortaya çıkabilecek çeşitli problemlere hem de halk arasında ‘ağız kokusu’ olarak bilinen halitozise yol açabilir.
- Ispanağı sade şekilde tüketmek
Ispanak, sahip olduğu vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Ancak fazla tüketildiğinde içeriğindeki ‘oksalat’ adı verilen bir asit tıpkı taze fasulyede olduğu gibi kalsiyum emilimini engelleyebilir.
Bunu önlemek için yapabileceğiniz en doğru hamle ise ıspanağı sade bir şekilde tüketmek yerine, kalsiyum yönünden zengin yoğurt gibi besinlerle birlikte tüketmektir.
- Gereğinden fazla fasulye tüketmek
En sevilen yaz sebzeleri arasında yer alan taze fasulye gereğinden fazla tüketildiğinde içindeki ‘fitik asit’ kalsiyum emilimini azaltır. Böylece vücudumuz yeterli kalsiyumu depolamakta zorlanır, bu da kemik ve dişlere zarar verebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketinde son durum
- Yurttaş Soylu'nun talimatını anlattı
- 'Milliyetçi kanat' rahatsız iddiası
- Bolu'da şiddetli deprem!
- Erdoğan'ın stratejisi belli oldu
- Esad, Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı
- İstanbul'da da hissedildi: Depreme ilişkin ilk yorum
- Erdoğan'ın masasındaki anket
- Gülefer Yazıcıoğlu Destici'yi böyle kovmuş
- Canlı yayında son seçim anketi: Dikkat çekici ayrıntı