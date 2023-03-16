Faydadan çok zararı var! Taze fasülye ve ıspanağın bu zararını kimse bilmiyor

- Ispanağı sade şekilde tüketmek

Ispanak, sahip olduğu vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Ancak fazla tüketildiğinde içeriğindeki ‘oksalat’ adı verilen bir asit tıpkı taze fasulyede olduğu gibi kalsiyum emilimini engelleyebilir.

Bunu önlemek için yapabileceğiniz en doğru hamle ise ıspanağı sade bir şekilde tüketmek yerine, kalsiyum yönünden zengin yoğurt gibi besinlerle birlikte tüketmektir.