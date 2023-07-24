Her gün yediğimiz bu besin vücudun yaşlanmasını hızlandırıyormuş! Vücudunuzun yaşlanmasını önlemek istiyorsanız bu besine dikkat edin...
Bazı besinlerin insan vücudunun yaşlanmasını hızlandırdığını biliyor musunuz? İşte vücudumuzun yaşlanmasını sağlayan o besin...
Beslenme vücut sağlığı için çok büyük önem taşıyor. Sağlıklı olmak ve hastalıklara karşı bir güç kalkanı oluşturmak için mutlaka beslenme listenizdeki besinleri iyi seçmelisiniz. Ancak bazı besinler var ki onların zararlı olduğu aklınıza bile gelmez.
Hatta bolca ve severek tüketirsiniz. Fakat bu besinler vücut sağlığını ciddi anlamda bozar. Yapılan son araştırmalarda patatesin vücudu resmen zehirlediği ortaya çıktı.
Posta.com.tr'de yer alan habere göre; haşlama, kızartma ve püre gibi pek çok formda tüketebildiğimiz patates, birçok insan için vazgeçilmez besinler arasında yer alıyor.
Yüksek kalorisi nedeniyle zayıflamak isteyenlerin mesafeli yaklaştığı patatesin bilinen en büyük zararı ise kilo aldırması.
American Journal of Clinical Nutrition'ın 2007 tarihli bir araştırması, patates kızartması gibi kızarmış yiyecekler yemenin doğrudan obezite ile bağlantılı olduğunu buldu.
Öncelikle patates alerjisinin de yaygın bir alerji türü olduğunu söylemekte fayda var. Patates yedikten sonra vücudunuzda kaşıntı ya da herhangi başka bir anormallik fark ediyorsanız mutlaka uzmana görünmeniz gerekiyor.
Özellikle kızartılmış haliyle tercih edilen patates, bu şekilde tüketildiğinde sindirim sistemine zarar verir ve hazımsızlığa yol açar.
Kızarmış patatesin en korkunç zararlarından biri de damarlarda bıraktığı hasardır. Damar sertliğine yol açan patates, uzun vadede damarları tıkamaya ve tıkamaya bağlı inmelere bile neden olabilir.
Diyetisyen Johna Burdeos'a göre; patatesleri kızartmak vücutta yaşlanmayı hızlandıran zararlı bileşenleri de tetikliyor.
Dr. Mary Wirtz'e göre, yağda kızartılmış patateslerin hafıza bozukluğuna yol açıyor ve beyin sağlığını tehdit ediyor.
İnsülin direnci konusunda patatesin içerdiği nişasta, diyabet hastaları için riskli olabilir.
Ayrıca patates kızartmasının sıklıkla tüketilmesi, vücuttaki toksik madde miktarında da artışa neden olabilir. Patates tüketirken dikkat edilmesi gereken diğer unsurlardan biri, patatesi buzdolabında saklamamaktır, bu solanin miktarını arttırır. Ayrıca patates yeşil renkteyse ve küçülmüşsse kesinlikle tüketmemeniz gerekir.
Patatesi en sağlıklı pişirme yöntemi buharda ya da fırında pişirmektir. Haşlamak, içeriğindeki C ve B vitamininin yok olmasına neden olur.
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