Sağlıklı bir cilt için süper besinler! Cildinizin ışıl ışıl parlaması için bu besinleri tüketin...

Yayınlanma: 20.07.2023 - 18:13

Güncelleme: 20.07.2023 - 18:13

Cilt sağlığı için sadece dışarıdan uygulanan kremler ve losyonlar yeterli değildir. Cildi içeriden beslemek, nemli, parlak ve genç bir görünüm elde etmek için doğru besinleri tüketmek önem taşır. Estetik Hekimi Dr.Mert Gençoğlu'na göre güzellik arayışında, birçok kişi sağlıklı bir cilde sahip olmayı hedefler. Beslenme şeklimiz, cildimizin sağlığını koruyan ve onarmaya yardımcı olan önemli bir faktördür.

CİLT SAĞLIĞINIZ İÇİN TÜKETMENİZ GEREKEN BESİNLER

Su: Vücut fonksiyonlarını devam ettirmek için su içmek temel kural. Vücutta nem dengesini korumak için yeterli miktarda su içmek çok önemli. Günlük olarak en az 8-10 bardak su tüketmeye özen gösterin.

Yeşil Yapraklı Sebzeler: Ispanak, pazı, brokoli, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Bu besinler cildinizi besler ve sağlıklı tutar. Yeşil yapraklı sebzeler aynı zamanda karaciğerin detoksifikasyon sürecini destekler. Karaciğerin temizlenmesine ve detoksifikasyonunda önemli bir rol oynarlar.

Brokoli: Brokoli, güçlü antioksidanlar ve besin maddeleri içeren bir sebzedir. Cilt sağlığına katkıda bulunabilecek A vitamini, C vitamini, E vitamini ve beta-karoten gibi bileşikler içerir. Bu bileşikler serbest radikallerle savaşarak cildinizi korur ve yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Brokoli, karaciğerin doğal detoksifikasyon süreçlerini destekleyen glukorafanin adlı bir bileşik içerir. Ayrıca brokoli, lif ve antioksidanlar bakımından zengin olduğundan karaciğerdeki toksinlerin atılımını teşvik eder.

Renkli Meyveler: Portakal, çilek, böğürtlen, üzüm gibi renkli meyveler, cildinizi koruyan antioksidanlar ve C vitamini içerir. Bu meyveler cildinizi canlandırır ve genç görünmesini sağlar.

Somon ve Diğer Yağlı Balıklar: Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan somon, cildin nem seviyesini düzenler ve iltihaplanmayı azaltır. Aynı zamanda diğer yağlı balıklar da cilt sağlığı için faydalıdır.

Avokado: Avokado, sağlıklı yağlar, E vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Cildinizi nemlendirir, esnekliğini artırır ve kırışıklıkların görünümünü azaltır.

Badem ve Ceviz: İçerdikleri E vitamini, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlarla badem ve ceviz gibi kuruyemişler, cilt sağlığına katkıda bulunur. Cildinizi besler ve parlak görünmesini sağlar. Karaciğerin de yağ birikimini azaltabilir ve enzim aktivitesini destekleyerek karaciğer sağlığını iyileştirebilir.

Tam Tahıllar: Kepekli ekmek, yulaf ezmesi, kahverengi pirinç gibi tam tahıllar, B vitaminleri, lif ve antioksidanlar bakımından zengindir. Bu besinler, cildinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olur.

Yeşil Çay: Antioksidanlar açısından zengin olan yeşil çay, cilt sağlığına faydalıdır. Anti-aging etkisiyle cildinizi korur ve temizler. Aynı zamanda yeşil çay, polifenol antioksidanlar bakımından zengin bir içecek olduğundan karaciğerin detoksifikasyon sürecini destekler ve karaciğer hücrelerini koruyan antioksidan etkilere sahiptir.

Yumurta, tavuk,balık,kırmızı et,süt ürünleri ve baklagiller: Protein, derinin yapı taşı olan kollajenin sentezlenmesinde önemli bir rol oynar. Yeterli miktarda protein tüketmek, derinin sağlıklı, esnek ve sıkı kalmasına yardımcı olur.

Yoğurt ve Fermente Gıdalar: Probiyotikler içeren yoğurt, kefir ve fermente gıdalar, bağırsak sağlığını destekleyerek cilt sağlığını da olumlu etkileyebilir.

Şeker ve işlenmiş gıdalardan kaçının: Vücuda hiçbir faydası olmayan şeker ve işlenmiş gıdaları olabildiğince azaltın. Çünkü vücuda fazla alınan şekercilt sıkılığını sağlayan elastin ve kolajenin bozulmasına neden oluyor. Bu sorun da ciltte kırışıklıkların artmasına yol açıyor.