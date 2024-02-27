Kanser hastalarının beslenmesine dair önemli ipuçları

İştah azalması olduğu durumlarda yemek öğünlerinin az ve sık olacak şekilde ayrıca hastanın sevdiği besinlerle sağlıklı bir örüntü oluşturacak şekilde planlanması gerektiğini işaret eden Sungur, şunları söyledi:

"Porsiyon olarak küçük ama enerji ve proteini yüksek olan besinler seçilmelidir. Hastanın ağız içinde yara oluşması durumunda acı, tuzlu, sıcak ve asitli yiyecekler tüketilmemelidir. Bulantı- kusma durumu olduğunda da hastalar yemek pişirilen ortamdan uzak durmalıdır. Öğünlerinde kuru yiyeceklere (tost, kraker, leblebi vs.) yer verilebilir. Yağlı besinler, kızartmalar, ağır kokulu besinler tüketilmemelidir. Yemek yedikten hemen sonra yatılmamalıdır ve sıvı yiyecek ve içecekler yemeklerle birlikte tüketilmemelidir. Kabızlık oluştuğunda günlük beslenmede posadan zengin kuru baklagiller, sebze ve meyveler, tam buğday ürünleri, bulgur, tam buğday makarna, çavdar ekmeği gibi besinler mutlaka tüketilmelidir. Günde en az 8-10 bardak su tüketilmelidir. Hafif düzeydeki egzersizler veya yürüyüş yapılabilir."