Kansere yakalanmıştı: Tanyeli’den sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yayınlanma: 22.02.2024 - 13:35

Güncelleme: 22.02.2024 - 13:52

Pankreas kanserine yakalanan ünlü dansçı Tanyeli, “Ameliyat durumum kapanmış durumda. İyi tarafı da hiç yayılma olmadı. Tedavi yöntemlerini araştırıyorum” dedi.

Hastalığı öncesinde dans eğitmenliği yaptığı akademiye sitem eden Tanyeli, kansere yakalanınca işten atıldığını belirterek, “İlk işleri beni sigortadan men etmek, işten atmak oldu. ‘Burası her zaman senin yerin, iyileşince tekrar görüşürüz’ dediler. Çok kibarlardı ama asıl o dönem sigortaya ihtiyacım vardı” diye konuştu.

YARDIM GECESİ AÇIKLAMASI

‘Aramızda Kalmasın’ isimli televizyon programında konuşan Tanyeli, sanatçı dostları tarafından düzenlenen moral gecesinde tedavisi için 1.5 milyon lira toplandığı iddiasına da, “Maalesef o rakamlar yok. Olsaydı ‘oh’ derdim, başka bir şey demezdim” diye yanıt verdi.

Tanyeli, Fatih Ürek’in yardım gecesiyle ilgili sözlerine de yanıt verdi. Üzüldüğünü söyleyen Tanyeli, “Masa masa geziyorum, mikrop kaparım diye düşünmüş. Ama gelenlere ‘hoş geldin’ demeyeyim mi? Zor bir dönemden geçiyorum. Neden kenara çekilip her şeyden umudumu kesmem bekleniyor benden? Bu haksızlık” diye konuştu.

“AMELİYAT YOLU KAPANDI”

Tanyeli sağlık durumuna ilişkin, “Arter ve toplardamar içinde olduğu için davetsiz misafirim, ameliyat durumum kapanmış durumda. İyi tarafı da hiç yayılma olmadı. Tedavi yöntemlerini araştırıyorum. Şimdi ayaktayım, gün içinde serum alıyorum, kalkıp hayatın içine karışıyorum. Bir şeyler yaptığımda kanlı canlı oluyorum” açıklamasını yaptı.