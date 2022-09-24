Kolesteatom nedir? Kolesteatom belirtileri nelerdir?

Kulak enfeksiyonları içerisinde en tehlikelisi olarak adlandırılan Kolesteatom kulak enfeksiyonlarından sonra kulak zarı epitelinin büyümeye devam ederek çevresindeki yapıları eritmesi sonucu ortaya çıkar.

KOLESTEATOM NASIL OLUŞUR ?

En sık oluşma şekli geçirilen kulak zarı ve/veya orta kulak iltihabı sonucu kulak zarının çökmesi ve içeriye doğru büyümeye devam ederek işitmeyi sağlayan kemikçikleri eritmesi ve kötü kokulu kulak akıntısı ile kendini gösterir.

Orta kulağı buruna bağlayan östaki borusu‘nun tam çalışmaması sonucu orta kulakta negatif basınç oluşur, bu basınca bağlı kulak zarı’nda çökme meydana gelir havuz ve deniz sonrası çökme yerlerinde enfeksiyon oluşmasına bağlı müzmin bir orta kulak iltihabî ortaya çıkar. Cepleşme oluşan bu çökmeler de meydana gelen enfeksiyonlar tedavi koleste hatun çoğunlukla edilmediği takdirde Kolesteatom kaçınılmaz son oluyor.Bir miktar ihmal ve geç kalma söz konusu olursa ciddi sağlık sorunları ve geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verebilir.

Kolesteatom nadiren de olsa doğuştan da meydana gelebilir. Bu tür durumlar sağlık taramalarında veya çocuğun işitme kaybı şikayeti olursa ortaya konulup tedavi edilebilir.

Sık geçirilen geçirilen orta kulak iltihapları ve tekrarlayan kulak iltihapları mutlaka uzman tarafından takip edilmelidir.Kolesteatom çoğunlukla deneyimli bir KBB uzmanı tarafından muayene esnasında tanınabilir. Bu yıkıcı ve harap edici enfeksiyon çevre dokularda herşeyi harap edebilir.