Kolesteatom nedir? Kolesteatom belirtileri nelerdir?
Kulak enfeksiyonları içerisinde en tehlikelisi olarak adlandırılan Kolesteatom kulak enfeksiyonlarından sonra kulak zarı epitelinin büyümeye devam ederek çevresindeki yapıları eritmesi sonucu ortaya çıkar.
KOLESTEATOM NASIL OLUŞUR ?
En sık oluşma şekli geçirilen kulak zarı ve/veya orta kulak iltihabı sonucu kulak zarının çökmesi ve içeriye doğru büyümeye devam ederek işitmeyi sağlayan kemikçikleri eritmesi ve kötü kokulu kulak akıntısı ile kendini gösterir.
Orta kulağı buruna bağlayan östaki borusu‘nun tam çalışmaması sonucu orta kulakta negatif basınç oluşur, bu basınca bağlı kulak zarı’nda çökme meydana gelir havuz ve deniz sonrası çökme yerlerinde enfeksiyon oluşmasına bağlı müzmin bir orta kulak iltihabî ortaya çıkar. Cepleşme oluşan bu çökmeler de meydana gelen enfeksiyonlar tedavi koleste hatun çoğunlukla edilmediği takdirde Kolesteatom kaçınılmaz son oluyor.Bir miktar ihmal ve geç kalma söz konusu olursa ciddi sağlık sorunları ve geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verebilir.
Kolesteatom nadiren de olsa doğuştan da meydana gelebilir. Bu tür durumlar sağlık taramalarında veya çocuğun işitme kaybı şikayeti olursa ortaya konulup tedavi edilebilir.
Sık geçirilen geçirilen orta kulak iltihapları ve tekrarlayan kulak iltihapları mutlaka uzman tarafından takip edilmelidir.Kolesteatom çoğunlukla deneyimli bir KBB uzmanı tarafından muayene esnasında tanınabilir. Bu yıkıcı ve harap edici enfeksiyon çevre dokularda herşeyi harap edebilir.
KOLESTEATOM NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, kolesteatom’un tek tedavisinin ameliyat olduğunu belirtti. Yıldırım "Kolesteatom ilaç-Işın ve kemoterapi ile tedavi edilmez. Tanısı deneyimli Kulak Burun Boğaz Uzmanı tarafından konur, tanı koymak için patolojiye ihtiyaç duyulmaz ancak ince kesitli kulak tomografi genellikle çekilmelidir. Kolesteatom un takibinden Özel bir MRI tekniği olan Diffüzyon MR ile yenileyip yenilemediği takip edilebilir. Tedavisi Kulak içinden Endokopik yöntemler ile tamamen temizlenebilir, ancak kulak arkası hücrelerine yayılmış ise kulak arkasından kesi yapılarak mikroskobik bakı altında yine total olarak temizlenir. "
Erken tanı ve Erken tedavi çok çok önemlidir."
KOLESTEATOM TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?
Kolesteatom bir tümör gibi davranır, karşılaştığı tüm yapılara zarar verir, çekiç örs ve üzengi gibi işitmeyi sağlayan kemikleri eriterek işitme kaybına,
Denge organı yapılarını bozarak denge kaybına,
Yüz sinirini sararak yüz felcine,
Beyin zarına ulaşarak beyin zarı iltihabına (menenjit)
Beyin toplardamar tıkanıklığına, beyin Apsesine,
Kalıcı işitme ve denge kayıplarına neden olabilir.Bu riskler Kolesteatom'un büyüdüğü yere yakın hangi doku varsa orada hasar oluşarak ortaya çıkabilir.
KOLESTEATOM TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?
Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle belirtti;
Tekrarlayan kulak iltihaplanması olan kişiler bir uzman tarafından takip edilmelidir.
Uzun süren pis kokulu kulak akıntıları ciddi şekilde takip edilmelidir
Havuz ve deniz sonrası devam eden kulak akıntıları ihmal edilmemelidir.
Kulak zarı delik olanların uzman kontrolünde olması gerekir
Kulak akıntıları ihmal edilmemeli ve tedavi edilmelidir.
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