Kıl dönmesi nedir, neden olur? Kıl dönmesinin belirtileri nelerdir?

KIL DÖNMESİ NASIL OLUR?

Kıl dönmesinin ana mekanizması; enseden ya da sırttan dökülen kılların kuyruk sokumunda giderek, oradaki deriyi delip içeri girmesiyle oluşur. Kaykılarak oturmak bu ihtimali arttırır.

Kıl Dönmesi erken dönemde hiç bulgu vermeyebilir, bu dönemde ancak kuyruk sokumunda iğne deliği gibi delikler görülerek tanı konulabilir. Daha sonraki dönemlerde kuyruk sokumunda kaşıntı, akıntı, sertlik, ağrı ve şişlik gibi bulgular verebilir.

KIL DÖNMESİ AMELİYATI SONRASI NASIL BİR SÜREÇTİR?

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal konu hakkında bilgiler verdi.

Kıl dönmesi tedavisinde kriztalize fenol, lazer, mikrosinüsektomi, karydakis yöntemi, rhomboid flep, limberg flep yöntemleri kullanılabilir. Kullanılan yönteme göre aynı gün normal hayata dönüşten, 2-3 hafta boyunda oturma ve çömelmenin yasak olduğu süreçlere kadar değişen bir süreç söz konusu olabilir. Hangi tedavi yönteminin sizin için uygun olduğu ancak muayene sonucu belirlenir.

Ameliyatsız Kıl Dönmesi Tedavisi; Anestezi gerekmeksizin, ameliyathane, anestezi tetkikleri gibi işlemlerle uğraşmadan, 15 dakika içinde günlük hayatınıza döndüğünüz bir tedavi yöntemidir.

Tedavinizi gerçekleştirirken tek kullanımlık cihazlar kullanmaktayız. Böylece tedaviniz size özel ve zaman kaybı olmaksızın gerçekleştirilmektedir. Hastanede yatış, işinizden alıkoyacak ağrı, pansuman ya da günlük hayatınızı idame etmenize engel bir durum oluşmamaktadır. 15 dakika sonra hayatınıza devam edebilmenin konforunu yaşarsınız.

İşlem sonrası aynı gün işe gidebilir, spor yapabilir, sınavınıza ya da dersinize devam edebilirsiniz.