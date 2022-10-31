Menopozda neden kilo alınır? Menopoz döneminde nasıl beslenilmeli?

Menopoz döneminde beslenmede dikkat edilmesi gerekenler;

Doğru ve tamamen kişiye özel bir beslenme programı uygulanmalı. Kişide menopozla birlikte, insülin direnci ve tiroit gibi sağlık sorunlarının olup olmadığı sorgulanmalı. Ardından bir beslenme uzmanı tarafından hazırlanacak doğru bir tedavi programı izlenmeli.

Her yaşta olduğu gibi yeterli kalsiyum tüketilmeli. Kalsiyum kaynağı süt ve süt ürünleri dışında özellikle yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve pekmez de beslenme programında yer almalı.

Mineral içeriği yüksek sert suların içilmesi tercih edilmeli.

D vitamini eksikliğini önlemek için günlük gereksinim düzeyinin karşılanması hedeflenmeli. D vitamini düzeyinin takibi yapılarak, gerekiyorsa takviye kullanımı doktor kontrolünde yapılmalı. Güneş ışınlarından uygun şekilde ve düzenli olarak yararlanılmalı.

Yüksek proteinli diyet idrarla kalsiyum atımını arttırır ve osteoporozis için önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle aşırı protein tüketiminden kaçınılmalı.

Aşırı tuz, idrarla kalsiyum atımını arttıracağından, yemeklere aşırı tuz eklenmemeli ve tuzlanmış besinlerin sık tüketiminden kaçınılmalı.

Fitoöstrojen açısından zengin besinlerin tüketimine özen gösterilmeli. Kereviz, ıspanak, brüksel lahanası, keten tohumu, nohut fitoöstrojen kaynakları arasında yer alan besinlerdir.