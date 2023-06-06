Su altında 93 gün geçiren adam '10 yaş gençleştiğini' söylüyor

Prof. Dituri, su altında yaşamanın kendisini "10 yaş gençleştirdiğini" söylüyor. Dituri'ye göre bu durum sadece, 100 gün boyunca denizin altında, yaşamın tüm stresinden uzaklaşmakla ilgili de değil. Kendisini çok daha iyi hissetmesinin bilimsel bir nedeni var.