Su altında 93 gün geçiren adam '10 yaş gençleştiğini' söylüyor

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2023 Salı, 16:42
<p>Su altında <strong>"100 güne yakın bir zaman"</strong> geçiren bilim insanı, kendisini eskisinden daha genç hissettiğini söylüyor.</p> <p>Üstelik bunun bilimsel bir temeli de var...</p>

Su altında "100 güne yakın bir zaman" geçiren bilim insanı, kendisini eskisinden daha genç hissettiğini söylüyor.

Üstelik bunun bilimsel bir temeli de var...

<p><strong>Dr. Deep Sea</strong> (Derin Deniz) olarak da bilinen Güney Florida Üniversitesi'nden<strong> Profesör Joe Dituri</strong>, su altında yaşamın insan vücuduna ne gibi etkilerde bulunabileceğine ilişkin bir testin parçası olarak <strong>"su altında yaşam rekorunu"</strong> kırdı.</p>

Dr. Deep Sea (Derin Deniz) olarak da bilinen Güney Florida Üniversitesi'nden Profesör Joe Dituri, su altında yaşamın insan vücuduna ne gibi etkilerde bulunabileceğine ilişkin bir testin parçası olarak "su altında yaşam rekorunu" kırdı.

<p>Çalışma kısmen, deniz ortamlarını canlandırmanın yeni yollarını bulmak için yapılmış olsa da söz konusu test, bilim insanının değişen biyolojisini incelemek için de büyük bir fırsat yarattı.</p>

Çalışma kısmen, deniz ortamlarını canlandırmanın yeni yollarını bulmak için yapılmış olsa da söz konusu test, bilim insanının değişen biyolojisini incelemek için de büyük bir fırsat yarattı.

<p><strong>93 gündür</strong> Atlantik Okyanusu yüzeyinin <strong>30 fit (9.14 metre)</strong> altında <strong>100 metrekarelik bir kapsülde</strong> yaşayan Prof. Dituri, aşağıda yalnız değil. Diğer bilim insanları ve hatta aile üyeleri de zaman zaman ziyaretine gelebiliyor. </p>

93 gündür Atlantik Okyanusu yüzeyinin 30 fit (9.14 metre) altında 100 metrekarelik bir kapsülde yaşayan Prof. Dituri, aşağıda yalnız değil. Diğer bilim insanları ve hatta aile üyeleri de zaman zaman ziyaretine gelebiliyor. 

<p>Prof. Dituri, su altında yaşamanın kendisini <strong>"10 yaş gençleştirdiğini"</strong> söylüyor. Dituri'ye göre bu durum sadece, 100 gün boyunca denizin altında, yaşamın tüm stresinden uzaklaşmakla ilgili de değil. Kendisini çok daha iyi hissetmesinin bilimsel bir nedeni var.</p>

Prof. Dituri, su altında yaşamanın kendisini "10 yaş gençleştirdiğini" söylüyor. Dituri'ye göre bu durum sadece, 100 gün boyunca denizin altında, yaşamın tüm stresinden uzaklaşmakla ilgili de değil. Kendisini çok daha iyi hissetmesinin bilimsel bir nedeni var.

<p>Ladbible.com'da yer alan bir habere göre, kromozomlarımızın ucunda <strong>telomer</strong> adı verilen ve DNA ipliklerinizin hasar görmesini önlemeye yardımcı olan özelleşmiş yapılar bulunmakta, ancak bu telomerler <strong>yaşlandıkça kısalmakta</strong>. </p>

Ladbible.com'da yer alan bir habere göre, kromozomlarımızın ucunda telomer adı verilen ve DNA ipliklerinizin hasar görmesini önlemeye yardımcı olan özelleşmiş yapılar bulunmakta, ancak bu telomerler yaşlandıkça kısalmakta

<p>Dituri'nin su altında, basınçlı bir oksijen odasında geçirdiği 93 gün boyunca <strong>telomerlerinin uzadığına işaret eden</strong> bazı bulgular tespit edildi. Zira içinde yaşadığı <strong>hiperbarik odanın koşulları</strong>, <strong>telomerlerinin yeniden uzamasına imkân vermekteydi.</strong></p>

Dituri'nin su altında, basınçlı bir oksijen odasında geçirdiği 93 gün boyunca telomerlerinin uzadığına işaret eden bazı bulgular tespit edildi. Zira içinde yaşadığı hiperbarik odanın koşulları, telomerlerinin yeniden uzamasına imkân vermekteydi.

<p>Bilim insanı, deniz altında yaşamaya başladığından bu yana elde ettiği bir dizi diğer sağlık faydasının yanı sıra bu şekilde, kendisini daha genç hissetmeye başladı.</p>

Bilim insanı, deniz altında yaşamaya başladığından bu yana elde ettiği bir dizi diğer sağlık faydasının yanı sıra bu şekilde, kendisini daha genç hissetmeye başladı.

<p><strong>KÖK HÜCRE SAYISI ARTTI</strong></p> <p>Tespit edilen diğer değişiklikler arasında şunlar yer aldı:</p> <p><strong><em>93. günün sonunda Prof. Dituri'nin metabolizması hızlandı, böylece zayıfladı ve kök hücre sayısı da önemli ölçüde arttı. Bu gelişme, insanların gelecekte "yaşlanma karşıtı bir tedavi" olarak birkaç haftalığına bir su altı odasına girebileceğini düşündürdü.</em></strong></p>

KÖK HÜCRE SAYISI ARTTI

Tespit edilen diğer değişiklikler arasında şunlar yer aldı:

93. günün sonunda Prof. Dituri'nin metabolizması hızlandı, böylece zayıfladı ve kök hücre sayısı da önemli ölçüde arttı. Bu gelişme, insanların gelecekte "yaşlanma karşıtı bir tedavi" olarak birkaç haftalığına bir su altı odasına girebileceğini düşündürdü.

<p>Dr. Deep Sea, bir önceki su altında yaşama rekorunu <strong>73 gün</strong> ile 2014 yılında kırmıştı.</p>

Dr. Deep Sea, bir önceki su altında yaşama rekorunu 73 gün ile 2014 yılında kırmıştı.

yaşlanma yaşlanma karşıtı tedavi yaşlanmayı durdurmak yaşlanmayı önleme gençleşme

En Çok Okunan Haberler