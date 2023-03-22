Tek damlası yetiyor! Yüzünüzde sivilce çıkmayacak

Elma Sirkesi

Sirke sadece ev temizliğinde değil yüz temizliğinde de faydalıdır. Sivilceleri kurutmak için etkili olan sirke doğal bir cilt temizleyicidir.

Nasıl Uygulanır?

Bir fincan maden suyu ve bir fincan elma sirkesini bir kaba koyup karıştırın. Günde bir defa akşam olmak üzere pamuk yardımıyla cildinize uygulayın.

Bu karışımı cildinize sürdükten sonra yıkamalısınız. Haftada üç defa tekrar ederseniz akne probleminize iyi geldiğini göreceksiniz.