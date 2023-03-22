Tek damlası yetiyor! Yüzünüzde sivilce çıkmayacak
Akne, cildin orta tabakasında bulunan sebum yani yağ salgılayan kanalların tıkanması, şişmesi ve daha sonra bakterilerle birlikte inflame olması sonucu ortaya çıkar.
Akne oluşumunda; genetik, beslenme, çevresel faktörler ve hormonların rolü vardır.
Bununla beraber doğru cilt bakımı ürünleri ve yöntemleriyle akne problemlerini büyük ölçüde iyileştirebilirsiniz.
SİVİLCEYE KARŞI 'MUCİZE' YAĞ
Kayısı çekirdeği yağının hem sivilceyi önlediği hem de cilt kusurlarını iyileştirdiği ortaya çıktı.
Kayısı çekirdeği, yağ olarak kullanıldığında selülit oluşumunu önlüyor. Cildin yaşlanmasını geciktiriyor ve akne problemine çare oluyor.
Üstelik cildinize sadece birkaç damla uygulamanız yeterli oluyor.
SİVİLCENİN KÖKÜNÜ KURUTAN 5 DOĞAL YÖNTEM
Sivilce denildiği zaman aklımıza ilk olarak yüzümüz gelir. Tüm cilt bakım rutinimizi de buna göre ayarlarız.
Cilt lekeleri ve sivilcelerden kurtulmak için yüzümüze bir çok ürün uygulamakla beraber evde kendimiz doğal malzemelerden maskeler yapabiliriz.
Elma Sirkesi
Sirke sadece ev temizliğinde değil yüz temizliğinde de faydalıdır. Sivilceleri kurutmak için etkili olan sirke doğal bir cilt temizleyicidir.
Nasıl Uygulanır?
Bir fincan maden suyu ve bir fincan elma sirkesini bir kaba koyup karıştırın. Günde bir defa akşam olmak üzere pamuk yardımıyla cildinize uygulayın.
Bu karışımı cildinize sürdükten sonra yıkamalısınız. Haftada üç defa tekrar ederseniz akne probleminize iyi geldiğini göreceksiniz.
Limon Suyu
Limon sivilceleri kurutma özelliğine sahiptir. Cilt lekelerine iyi gelir. Taze limon suyu doğal bir toniktir, bu nedenle sarkan cildi sıkılaştırmak ve lekeleri bulanıklaştırmak için kullanılabilir.
Uygulama
Limon asidiktir bu sebeple cilde direkt uygulamanız önerilmez. Doktorunuza danıştıktan sonra bir bardak ılık suya taze limon sıkarak her sabah aç karna için.
Düzenli kullanımda sindirim ve cilt problemlerinizi yatıştıracaktır.
Pirinç Unu
Pirinç unu cildi ölü hücrelerden arındırır. Sivilceleri azaltır ve cilt rengini aydınlatır.
Nasıl Uygulanır?
Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı tarife göre 1 yemek kaşığı pirinç ununu 1 kahve fincanı süt ile karıştırın. Ardından sivilceli bölgeye sürün, 20 dakika kadar bekletin ve silin.
Bebek Pudrası
Mor Papatya'ya açıklamalarda bulunan Suna Dumankaya özellikle kola, gibi asitli içecekler ve yağ oranı yüksek besinlerin yüzde sivilceleri artırdığını söyledi. Dumankaya, sivilceleri yok eden doğal bakım tarifini paylaştı.
Doğal Bakım Tarifi
-1 antibiyotiği toz haline getirin.
-1 çay kaşığı bebe pudrası, 3 damla limon suyu ve 1 damla çay ağacı yağını karıştırın.
-Tüm malzemeler karıştırdıktan sonra dört gün üst üste sivilce üzerine uygulayın. Sivilcenizi hızlıca kurutacaktır.
Kükürtlü Sabun
Kükürtlü sabun, sivilceler için önerilen eski bir üründür. Antiseptik ve antibakteriyel özelliği olan kükürtlü sabun, mikrop ve yağlanma gibi sorunları azaltır. Dolayısıyla cilt bakımı için uzun zamandır kullanılmaktadır.
Kükürtlü Sabun Nasıl Kullanılır?
Kükürtlü sabunu kullanmak için yüzünüzü güzelce makyajdan arındırın. Sabah ve akşam olmak üzere yüzünüzü bu sabunla yıkayın. Cildiniz çok kuruysa nemlendirici kullanmayı unutmayın.
Yoğun sivilce probleminiz varsa en az 1 ay düzenli kullanmalısınız. Aniden ortaya çıkan sivilceler için sadece sivilcenin üstüne bir parça sürerek 3-5 dakika bekleyip yıkayabilirsiniz. Kükürtlü sabun, sırt ve vücut sivilcelerine karşı da etkilidir.
Kaynak: tarifsiteniz
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