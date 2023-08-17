Tuzu azaltırsak vücudumuzda ne gibi değişiklikler olur?
Lezzetli yemek pişirmek söz konusu olduğunda tuz en önemli mutfak malzemesidir. Ayrıca yiyecekleri uzun süre muhafaza etmek için de kullanılabilir ve bu yönüyle de mutfakların vazgeçilmezidir.
Ancak Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, gereğinden fazla tuz tüketmek çeşitli sağlık risklerine yol açabilir; bu nedenle her şeyi olduğu gibi tuzu da sağlıklı miktarlarda tüketmek gerekir.
Peki, tuzu kestiğinizde vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur ve günde en fazla ne kadar tuz tüketmek gerekir?
KAN BASINCINIZ DÜŞER
Dr. Nikola Djordjevic'e göre, tüketilen tuzun miktarı ile hipertansiyon yakından bağlantılıdır. Zira çok fazla tuz tükettiğinizde vücudunuz daha fazla su tutmak zorunda kalır. Sonuç olarak, dolaşım sistemi üzerinde önemli bir baskı oluşur ve bu da kan basıncını artırır.
Daha az tuz tüketirseniz kan basıncınız düşer...
BÖBREKLERİNİZ DAHA İYİ ÇALIŞIR
The List'e konuşan Dr. Djordjevic'e göre tuz, vücudunuzdaki diğer organlara ciddi zararlar verebilir ve yüksek miktarda tuzdan en fazla böbrekler etkilenir.
Dr. Anthony Kouri'ye göre, çok fazla tuz böbrek taşı geliştirme riskini artırır. Dolayısıyla tuzdan uzak durmak böbrekler için de son derece faydalıdır.
DAHA AZ ŞİŞKİNLİK...
Regl döngünüzün belirli zamanlarında veya yemeklerden sonra şişkinlik hissediyor musunuz? Yoksa vücudunuz çok fazla sıvı tuttuğu için zaman zaman yüzüklerinizi çıkarmak zorunda mı kalıyorsunuz?
Dr. Nikola Djordjevic'e göre, bu durum da doğrudan ne kadar tuz tükettiğinizle ilgilidir. Tuz alımını azaltmak vücuttan daha fazla su salınmasına sebep olacağı için şişkinliği azaltır.
DAHA ENERJİK BİR BÜNYE
Diyetisyen Diana Gariglio-Clelland'a göre, şişkinlik sadece rahatsız hissettirmez, aynı zamanda enerji seviyenizi düşürür ve kendinizi bitkin hissetmenize neden olur.
Tuz kullanımını azaltırsanız bu enerjinin bir kısmını geri kazanabilirsiniz.
DAMAK TADINIZ DEĞİŞİR
Tuzu hayatınızdan çıkarmanın birçok lezzetli yiyeceğe "hayır" demek anlamına geleceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak diyetisyen Gariglio-Clelland'a göre bu geçici bir his.
Uzman diyetisyene göre, tuzu azaltan birçok kişi, bir süre sonra yiyeceklerin orijinal lezzetine alıştığını ve geçmişte neden bu kadar tuz kullandığı için kendisini yadırgadığını söylüyor.
DAHA AZ SUSARSINIZ
Su, vücut ısısını korur; atıkları düzgün bir şekilde boşaltmaya yardımcı olur; omuriliğinizi ağrı ve hasarlardan korur. Özellikle sıcak bir iklimde yaşıyor ya da düzenli egzersiz yapıyorsanız ne kadar su içtiğiniz önemlidir.
Dr. Anthony Kouri'ye göre, yüksek miktarda tuz tüketen kişiler diğerlerine göre daha fazla susar. Zira vücut, tuz seviyelerini dengelemek için suya ihtiyaç duyar.
Dolayısıyla, tuz miktarını azaltırsanız daha az susarsınız. Çünkü daha az tuz tüketen vücut daha az su ister.
BAŞ AĞRILARI AZALIR
Antrenör Caleb Backe'ye göre, tuzun kan damarları üzerinde doğrudan etkisi vardır ve fazlası, baş ağrısını tetikleyebilir. Araştırmalar, tuzu azaltmanın daha az baş ağrısına yol açtığını göstermektedir.
FELÇ VE KALP KRİZİ RİSKİ AZALIR
Piedmont Kalp Enstitüsü'nde kardiyolog Dr. Amin Yehya'ya göre, kan basıncınız "hipertansiyona" yol açacak kadar yüksekse, kalp hastalığı ve felç riskiniz de yüksektir.
Dünya genelinde felçlerin yüzde 54'ü ve kalp hastalıklarının yüzde 47'si hipertansiyona bağlıdır. Aşırı tuz tüketimi, kalbin ana odacığında pompalama sorunu, kalp ve arterlerde kalınlaşmayı teşvik eder.
Yani, gereğinden fazla tuz tüketmek kalbiniz için son derece zararlıdır.
PEKİ, NE KADAR TUZ TÜKETMELİYİZ?
Reader's Digest'e göre, tuz alımının günde 1200 miligrama indirgemek koroner kalp hastalığı, felç, miyokard enfarktüs ve diğer pek çok hastalığa bağlı ölüm riskini azaltır.
1500 miligrama düşürmek ise sizleri, on yıllık bir süre içinde kalple ilgili herhangi bir ölüm riskinden büyük ölçüde korur.
KİLO VERMENİZE NEDEN OLUR
Daha önce de söylediğimiz gibi tuz, vücutta su tutulmasına neden olur. Diyetisyen Erin Palinski-Wade'ye göre, tuzu azaltmanız lif miktarını artırırken, ilave şeker ve rafine karbonhidrat alımını azaltmaya yardımcı olur.
Bu değişim de beraberinde tokluk hissi ile kalorilerde azalmayı ve nihayet kilo kaybını getirebilir.
KEMİK SAĞLIĞI İÇİN DAHA AZ TUZ
Çok fazla tuz tüketmek, organlarınız ve dolaşım sisteminizin yanı sıra iskeletinize de zarar verebilir. Endokrin Derneği tarafından yapılan bir araştırmaya göre, tuz oranı yüksek bir diyetle beslenen kadınların menopozdan sonra kemiklerinin zayıflama riski artmaktadır.
Japonya'daki Shimane Üniversitesi'nden Profesör Dr. Kiyoko Nawata'ya göre, aşırı tuz alımı kemik kırılganlığı için önemli bir risk faktörüdür.
Bu nedenle, tuzu kesmek kemikleriniz için uzun vadede sağlıklı bir hamledir...
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