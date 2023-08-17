Tuzu azaltırsak vücudumuzda ne gibi değişiklikler olur?

Ancak Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, gereğinden fazla tuz tüketmek çeşitli sağlık risklerine yol açabilir; bu nedenle her şeyi olduğu gibi tuzu da sağlıklı miktarlarda tüketmek gerekir.

Peki, tuzu kestiğinizde vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur ve günde en fazla ne kadar tuz tüketmek gerekir?