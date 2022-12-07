Yaşam kalitesi nasıl artırılır? Yaşam kalitesini belirleyen faktörler nelerdir?

Yaşam Kalitesi Nasıl Arttırılır?

İnsanların yaşamdaki mutluluğunu, hayattan yeterli tat almasını, doyumunu ve refah düzeyini ifade eden yaşam kalitesini arttırmak mümkündür. Herkes yaşadığı hayattan memnun ve mutlu olmak ister. Yaşam kalitesi arttırılabilir bir durumdur. Kişiden kişiye göre değişebilen yaşam kalitesi koşulları hangi düzeyde olursa olsun iyileştirilebilir ve bu koşullar insanların hayattan aldıkları doyumu ve mutluluklarını etkileyen çok önemli faktörlerdir.

Yaşam kalitesini belirleyen faktörler

Yaşam kalitesi insanların hayatı sevme düzeyleriyle ve refah seviyeleriyle doğru orantılıdır. Yaşam kalitesi hayat doyumunda bulunulan seviyeye ve etmenlere bağlı olarak arttırılabilir bir durumdur. Ve yaşam kalitesini belirleyen faktörlerden bazıları kişisellik gösterebilir. İnsanların yaşam kalitesi kriterleri kişiye göre değişiklik göstermekle beraber bazı noktalarda herkes hemfikir olmaktadır. Herkesin hemfikir olduğu yaşam kalitesini belirleyen faktörlerden bazıları ise şunlardır:

*İnsanların gelir seviyesi

*İnsanların eğitim seviyesi

*Yaş ve cinsiyet

*Bulunulan coğrafya (ülke, şehir)

*Çalışma, çalışmama durumu

*Aile yaşantısı

gibi faktörler yaşam kalitesini belirleyen temel faktörlerdir. Örneğin herkesin bu konuda aklına ilk gelen faktör insanların gelir seviyesidir. Çünkü insan en temel insani güdülerle istediğini elde ettiği sürece mutludur. Günümüzde bu durum ilk çağlardan beri gelişen insani güdülerle hareket etmenin de dışında satın almaya çevrilmiştir.