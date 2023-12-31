GATA'nın kuruluş yıldönümü... CHP'li Yankı Bağcıoğlu: Askeri sağlık sistemini geri getirin

Yayınlanma: 31.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.12.2023 - 03:00

15 Temmuz darbe girişimi ile Sağlık Bakanlığı’na devredilen Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) dün 125. kuruluş yıldönümüydü. Irak’ın kuzeyinde iki günde 12 askerin şehit verildiği Pençe- Kilit Operasyonu bölgesindeki saldırılarda yaralı kurtulan üç askerimizin de şehit olmasının yanı sıra 17 Nisan 2022’de başlayan operasyonda şehit olan 114 askerin 65’inin önce yaralı olarak açıklanması askeri sağlık sistemi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

GATA’nın kuruluş yıldönümünde Cumhuriyet’e konuşan Emekli Tümamiral ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, GATA’nın köklü ve dünyaca saygın bir geçmişi olduğunu anımsattı. Bağcıoğlu, “MSB, yaralanan askerlerimizin ilk 24 saatlik süre içerisinde şehit düştüklerini açıkladı. Bir yaralanmada “altın saat konsepti” olarak tanımlanan ilk müdahale aşaması çok önemli. Bunun başarılı olması için etkin tıbbi müdahale ve kurumsal hafıza, tecrübe, uzmanlığa ihtiyaç var” dedi.

‘ÖZEL EĞİTİM GEREKLİ’

Kara birliklerinin operasyonel birimlerinin, ölü veya yaralı düşmana yaklaşımının bile çok özel bir eğitim gerektirdiğine değinen Bağcıoğlu, “Kahraman askerlerimizin, fiziksel ve mental sağlık sorunlarını ancak onlarla birlikte eğitim almış, omuz omuza görev yapmış doktorlar ile çözebiliriz” vurgusu yaptı.

Bağcıoğlu, kara birliklerinin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda, SAT, SAS Birinci Sınıf Dalgıç ihtisaslı personelin bulunduğu birliklerde görev yapacak doktor ve diğer sağlık personelinin yetişmesinin uzun yıllar aldığına dikkat çekti.

Yankı Bağcıoğlu şöyle konuştu: “Yakın gelecekte, ordumuzun doktor ve yardımcı sağlık personeli açığını kapatmak mümkün olmayacak. Öncelikle, halen Sağlık Bakanlığı personeli olan ve güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanmış askeri doktorların askeri kimlikleri iade edilerek MSB kadrolarına geri atanmaları sağlanmalıdır. Ayrıca kumpas davaları ve sonrasındaki süreçte sistem dışına itilmiş emekli askeri doktorların uygun kadrolara, uygun özlük hakları ile davet etmek olabilecek en hızlı çözüm olacaktır.”