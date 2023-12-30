Dokuz ay önce yangında kullanılmaz hale gelen ameliyathanede tek bir çivi çakılmaması tepki çekti: GATA cezalandırılıyor

Yayınlanma: 30.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.12.2023 - 03:00

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 2016 yılında Sağlık Bakanlığı’na devredilen eski adıyla Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Haydarpaşa, yeni adıyla Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi’nde sorunlar çözüm bekliyor. Hastanede 24 Mart’ta çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirmiş, 12 salondan oluşan ameliyathane kullanılmaz hale gelmişti.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Özlem Akarken, “Onarım kısa sürede bitebilecekken ‘Ödenek bekleniyor’ söylemleri dönüyor. Yangından aylar geçmesine rağmen her şeye ödenek bulan, devasa şehir hastanelerini diken Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar yılların kurumunun ameliyathanesini maalesef onarmaktan kaçınıyor. GATA cezalandırılmaya devam ediyor. Asistanların eğitimi aksıyor. Bu köklü kurum bunu hak etmiyor” dedi.

‘EĞİTİMLER DE AKSIYOR’



Yangından sonraki süreç nedeniyle tüm kliniklerin küçülmeye gittiğine ve asistanların da başka hastanelere yöneldiğine dikkat çeken Akarken, şunları söyledi:

“GATA Haydarpaşa yeni adıyla Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi; 12 tam teşekküllü ameliyathane, kalp damar cerrahi yoğun bakım, anestezi yoğun bakım ve postop (ameliyat sonrası bakımı) ile nitelikli sağlık hizmeti verirken yangında hasar gördü. Tadilatı yapılamayacak bir hasar olmadığı halde bu hasarın giderilmesi için tek bir çivi bile çakılmadı. Özellikle cerrahi ve anestezi asistanları bu durumdan çok mağdur. Durum hiç iç açıcı değil. TUS sınav sonuçlarında birçok asistan Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi’ne yerleşti. Lakin ameliyathanelerin kapalı olması nedeniyle eğitimlerini alamamaktan yakınmaya başladılar. Öte yandan yangın sonrası beyin cerrahi ameliyatları için Üsküdar Devlet Hastanesi, göz ameliyatları için ise Haydarpaşa Numune Hastanesi ameliyathaneleri kullanılmaya başlandı. Fakat Haydarpaşa Numune Hastanesi’nin kendi hastalarından oluşan yoğunluğu nedeniyle bu durum da aksıyor.”