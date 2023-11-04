Gaziantep Şehir Hastanesi'nde sorunlar bitmiyor: Bir yanda inşaat bir yanda hasta

Yayınlanma: 04.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.11.2023 - 03:00

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından 2013’te temeli atılan, 2018’de hizmete açılacağı söylenen Gaziantep Şehir Hastanesi, geçen 6 Ekim’de hizmete açıldı. 1875 yataklı hastanenin beş yıl gecikmeli açılmasına karşın hastanedeki eksiklikler yurttaşların buradan sağılık hizmeti almasında sıkıntılara neden oluyor.

Hastanede hem bitmeyen inşaat alanları hem de personel eksikliklerinden dolayı tam kapasite hizmet verilemiyor. Bir yandan hastanenin bazı bölümlerinde inşaat devam ederken diğer yandan yapılmaya çalışılan ameliyatlarda hijyen ve sterilizasyon kuralları hiçe sayılarak hasta sağlığı riske atılırken sağlık personellerinin dinlenme odaları dahi bulunmuyor. Genel Sağlık-İş Sendikası’nın edindiği bilgiye göre 24 saatlik nöbetler sırasında hastanede çalışan güvenlik görevlileri sağlık çalışanlarının fotoğraflarını çekip, çantalarını arıyor.

(Derya Uğur)

‘ULUSAL POLİTİKA ŞART’

Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, görüntüleme ve aramaların hangi amaçla yapıldığını yetkililere sorarak “Gaziantep Şehir Hastanesi de daha önce açılan şehir hastaneleri gibi sağlık hizmetlerinin kalitesinden çok sermayedarlar düşünülerek hizmete girmiştir. Şehir hastaneleri, vatandaşın ‘eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli’ sağlık hizmeti alabilmesinden çok uzak” dedi.

İktidarın sağlık hizmeti sunulan kurumları ticarethane olarak görmekten vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Uğur, “Uluslararası literatürde 600 yatak kapasitesi üstü hastanelerin amacına uygun hizmet veremediği raporlanmıştır. Buna rağmen müşteri odaklı çalışma mantığıyla, işletmeye para kazandırma çabasıyla yapılan yüksek yatak kapasiteli hastaneler halkın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzakta. İktidar, ulusal, kamucu, halkçı sağlık politikalarını hayata geçirmeli” ifadelerini kullandı.