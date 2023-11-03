Kolonya içti, hastanelik oldu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kolonya içen bir kişi rahatsızlanarak hastanelik oldu.

İHA
Yayınlanma: 03.11.2023 - 23:41
Kolonya içti, hastanelik oldu
Abone Ol google-news

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. 

İddiaya göre, bir şişe kolonya içen R.İ. (59) adlı şahıs fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden emniyet ve sağlık ekipleri tarafından yarı baygın vaziyette bulunan şahıs, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. 

Polis ekipleri civarda yaptıkları incelemede ise boş kolonya şişesi buldu.

Zehirlenen şahsın tedavisi devam ederken, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.


tekirdağ kolonya

İlgili Haberler

Videodan etkilenerek kolonyayla kendini yakmıştı: 9 yaşındaki çocuk ameliyat edildi

Videodan etkilenerek kolonyayla kendini yakmıştı: 9 yaşındaki çocuk ameliyat edildi
11 yaşındaki çocuk ‘kolonya yakma’ videosu çekerken ağır yaralandı

11 yaşındaki çocuk ‘kolonya yakma’ videosu çekerken ağır yaralandı
Başkan Erbaş’tan Diyanet personeline ‘çikolata ve kolonya’

Başkan Erbaş’tan Diyanet personeline ‘çikolata ve kolonya’

En Çok Okunan Haberler