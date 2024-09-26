Gebelere ‘rapor’ zorunluluğu

Yayınlanma: 26.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2024 - 04:00

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle başta influenza olmak üzere bulaşıcı hastalıklar sık görülmeye başlandı. 65 yaş üstü yurttaşlar, kronik hastalığı olanlar ve gebeler SGK’nin ödeme listesinde yer alıyor. Ancak SGK, sağlık ağı sisteminde ilaç geri ödemelerinde gebeler için uzman doktor raporu istiyor. Yani aile hekimlerinin, kişinin gebe olduğunu belirtmeleri yetmiyor. Sağlık emekçileri ise bu zorunlulukla ilgili olarak “Aile hekimleri meşgul, gebeler mağdur ediliyor” eleştirisi yapıyor.