Gebelere ‘rapor’ zorunluluğu
SGK, sağlık ağı sisteminde ilaç geri ödemelerinde gebeler için uzman doktor raporu istiyor.
Sonbahar mevsiminin gelmesiyle başta influenza olmak üzere bulaşıcı hastalıklar sık görülmeye başlandı. 65 yaş üstü yurttaşlar, kronik hastalığı olanlar ve gebeler SGK’nin ödeme listesinde yer alıyor. Ancak SGK, sağlık ağı sisteminde ilaç geri ödemelerinde gebeler için uzman doktor raporu istiyor. Yani aile hekimlerinin, kişinin gebe olduğunu belirtmeleri yetmiyor. Sağlık emekçileri ise bu zorunlulukla ilgili olarak “Aile hekimleri meşgul, gebeler mağdur ediliyor” eleştirisi yapıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- BDDK müdürünün 'skandal' düğünü
- Skandal: Halkın sağlığıyla böyle oynadılar
- Tamer Karadağlı hakkındaki iddialara 'müfettiş' bakacak
- Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar
- Yiğit Bulut'un 'İsrail' çıkışı AKP'yi karıştırdı
- Emeklilik sisteminde yeni formül ortaya çıktı
- Rum temsilci 'işgal' dedi, salonu terk etti
- 'Meşru müdafaa' savunması!
- Hastane yolunda facia!
- Fenerbahçe'den flaş milli takım açıklaması!