Geçmeyen ateş, kas ağrısı, halsizlik... Grip ve covid belirtileri karışıyor!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Deniz, bu belirtilerin çoğu zaman basit bir gribal enfeksiyon olarak değerlendirildiğini ancak Covid-19 başta olmak üzere solunum yolu enfeksiyonlarıyla benzer bulgular gösterdiğine dikkat çekti.

“UZAYAN ATEŞ VE HALSİZLİK İHMAL EDİLMEMELİ”

Uzayan halsizlik ve yüksek ateşin önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Deniz, "Özellikle birkaç gün içinde gerilemeyen ateş, geçmeyen halsizlik, kuru öksürük ve nefes darlığı varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı" dedi.

“COVID-19 TAMAMEN ORTADAN KALKMADI”

Covid-19’un tamamen ortadan kalkmadığını belirten Dr. Deniz, hastalığın artık daha hafif seyredebildiğini ancak bunun geç tanıya yol açabildiğini ifade etti. Dr. Deniz, "Belirtiler hafif başlasa da risk grubundaki kişiler için ciddi sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.

Dr. Deniz, ileri yaş grubundaki bireyler, kronik hastalığı bulunanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olanların bu süreçte daha dikkatli olması gerektiğini vurgularken, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske kullanımının ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemine işaret etti.

Dr. Deniz, şikayetlerin 2-3 günden uzun sürmesi halinde vakit kaybedilmeden hekime başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.