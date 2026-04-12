Genel Sağlık-İş, Aile Hekimliği Yönetmeliği'ni yargıya taşıyacak

Genel Sağlık-İş Sendikası, 9 Nisan 2026 tarihinden Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'teki hukuka aykırı değişiklikleri yargıya taşımak için harekete geçti.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Yönetmeliğe 'uzaktan' ibareleri eklenmiş ve aile hekimlerinin görevleri arasına 'uzaktan sağlık hizmeti sunmak' şeklinde yeni bir görev tanımı konulmuştur. Sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddet olayının gerçekleşmesi durumunda şiddet uygulayan kişinin 'mevcut aile hekiminden kaydı, ikamet ettiği bölge göz önünde bulundurulmak suretiyle öncelikle farklı aile sağlığı merkezine, ikametine yakın farklı aile sağlığı merkezi bulunmuyor ise aynı aile sağlığı merkezinde bulunan kayıtlı nüfusu en düşük aile hekimine yapılacaktır.' Fakat bu durumda tek hekim olan aile sağlığı merkezlerindeki durum bakımından eksik ve aleyhe bir düzenleme mevcuttur. Boş (açık) aile hekimliği pozisyonlarından, yerleştirme yapılamamış pozisyonlar için Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında ilan edilmek suretiyle atama yapılabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır" denildi.

'BEDELLİ ASKERLİK HARİÇ TUTULDU'

Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak, devamı süreçte askerlik veya doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılmak şartıyla sözleşmesini fesheden aile hekimlerine, askerlik veya doğum sonrası bir defaya mahsus öncelik verileceğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Söz konusu öncelik hakkı, terhis tarihinden itibaren bir ay, doğum nedeni ile ücretli izin süresinin bitimi tarihinden itibaren iki yıl on beş gün içerisinde aile hekimliği hizmet sözleşmesinin feshedildiği ilde kullanılabilecektir. Fakat bu uygulama bakımından bedelli askerlik hariç tutulmuştur."

'MÜŞTEREK KULLANIM KAPSAMINA ALINDI'

Aile sağlığı merkezlerinde yer alan ortak kullanım alanları ile bu alanlarda bulunan ve ortak kullanıma tahsis edilen her türlü demirbaş, tıbbi cihaz, ekipman ve sair malzeme, ASM yönetim karar defterine kaydedilecek şekilde müşterek kullanım kapsamına alındığının anımsatıldığı açıklamada, "Belirtilen demirbaşın, aile sağlığı merkezinin gider ödemesiyle temin edilmesi gerekçe gösterilerek, aile hekimleri tarafından “ayni veya şahsi herhangi bir hak iddiasında bulunulamaması; bedel, katkı payı veya sair ad altında talepte bulunulamaması” yönünde düzenleme yapılmıştır. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı hizmet sunumunda Bakanlığa ait olan 'sağlık bilgi yönetim sistemini' kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Yönetmelik ekinde yapılan değişikliğe rağmen gruplandırma personelinin çalışma saatiyle ilgili düzenleme yapılmamıştır" ifadeleri kullandı.

'HUKUKA AYKIRI NOKTALAR TESPİT ETTİK'

Yapılan değişikliklerle ilgili olarak hukuka aykırı noktaların tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Genel Merkezimiz ve Hukuk Müşavirliğimiz tarafından çalışmalarımız devam etmektedir. Sahadan, tarafımıza iletilecek hususların da değerlendirilmesi sonucunda hukuki ve sendikal mücadelenin tek gerçek adresi olan Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından, en kapsamlı dava, Danıştay nezdinde açılacaktır. Bu hususu, siz değerli sağlık emekçilerinin bilgilerine sunuyor, en kısa zamanda davayla ilgili gelecek olan olumlu gelişmeleri, tüm sağlık emekçilerine duyurmayı temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.