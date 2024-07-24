Genel Sağlık-İş, ek ödeme yönetmeliği mağduriyetlerini giderdi

Yayınlanma: 24.07.2024 - 15:38

Güncelleme: 24.07.2024 - 15:38

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği, 12 Ağustos 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yer alan düzenlemeler, tüm sağlık çalışanlarını mağdur ettiği gerekçesiyle sağlık meslek örgütlerinin tepkisine yol açtı. Genel Sağlık-İş Sendikası, yönetmelikteki hukuka aykırı düzenlemeleri raporlayarak Danıştay 12. Dairesi'ne dava açtı. Danıştay, söz konusu düzenlemelerin tamamının iptaline karar verdi. Sendikadan konuya ilşkin yapılan açıklamada açılan davanın, en detaylı ve sağlık emekçilerini en fazla koruyan dava olduğu kaydedildi. Açıklamada sağlık emekçilerinin mağduriyetinin dava nedeniyle son bulduğu belirtildi. İptal edilen düzenlemeler ise şunlar: