Genel Sağlık-İş, ek ödeme yönetmeliği mağduriyetlerini giderdi
Genel Sağlık-İş Sendikası, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'ndeki hukuka aykırı düzenlemeleri iptal ettirdi.
Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği, 12 Ağustos 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yer alan düzenlemeler, tüm sağlık çalışanlarını mağdur ettiği gerekçesiyle sağlık meslek örgütlerinin tepkisine yol açtı. Genel Sağlık-İş Sendikası, yönetmelikteki hukuka aykırı düzenlemeleri raporlayarak Danıştay 12. Dairesi'ne dava açtı. Danıştay, söz konusu düzenlemelerin tamamının iptaline karar verdi. Sendikadan konuya ilşkin yapılan açıklamada açılan davanın, en detaylı ve sağlık emekçilerini en fazla koruyan dava olduğu kaydedildi. Açıklamada sağlık emekçilerinin mağduriyetinin dava nedeniyle son bulduğu belirtildi. İptal edilen düzenlemeler ise şunlar:
- "Amaç" başlıklı 1. maddesinde yer alan "disiplin durumu" ibaresi.
- "Kapsam" başlıklı 2. maddesinde, sterilizasyon birimlerinde, Bakanlık Merkez Teşkilatında, 112 birimlerinde ve birinci basamakta" görevli olanların yer almaması nedeniyle eksik düzenleme.
- “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasının “Mesai içi çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet ve icap nöbetlerinde yapılan çalışmaları” şeklindeki tanımı içeren (s) bendi.
- “Temel esaslar” başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "7 günü" ve "10 günü" ibareleri (Yılda 7 günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri, yurt içi kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personelin bir yılda toplam 10 günü geçmeyen süreleri şeklindeki süre kısıtlamaları iptal edilmiştir)
- “Temel esaslar” başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "İnceleme heyeti üyelerin oy çokluğu ile, tabip ve diş tabiplerinin mevzuata ve gerçeğe aykırılığı tespit edilen tıbbi işlemleri için personel Başhekim tarafından yazı ile ikaz edilir. Personel bu ikaz işlemine karşı 5 gün içerisinde itiraz edebilir ve bu itiraz kurulda tekrar görüşülerek 5 gün içinde karar kesinleştirilir. Benzer işlemlerde mevzuata ve gerçeğe aykırılığı konusunda ikiden fazla ikaz edilen personel hakkında idari soruşturma açılır." şeklindeki kısmı
- “Temel esaslar” başlıklı 5. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereği yapılan aylık ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak temel ek ödeme tutarından mahsup edilir." şeklindeki cümle
- “Temel esaslar” başlıklı 5. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Bu şekilde merkezi yönetim bütçesinden yapılan ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak temel ek ödeme tutarından mahsup edilir." şeklindeki cümle
- “Temel esaslar” başlıklı 5. maddesinin onuncu fıkrasında yer verilen "Bakanlıkça belirleninceye kadar" şeklindeki düzenleme .
- ''Personele yapılacak ek ödeme dağıtımı” başlıklı 6. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde yer alan "Bu ödeme disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince yapılmaz." şeklindeki cümle .
- “Eğitim ve araştırma hastaneleri dışındaki sağlık tesislerinde ham puanın hesaplanması” başlıklı 7. maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen "Bakanlıkça hizmet etkinlik usul ve esasları belirleninceye kadar" şeklindeki düzenleme.
- “Ek ödeme zamanı” başlıklı 12. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır." şeklindeki düzenleme.
- “Ek ödeme” başlıklı 14. maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Bu ödeme disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince yapılmaz." düzenlemesi.
- EK-1 sayılı Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar Listesi'nin "Mesai Dışı Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar" başlığı altında "Uzman eczacılar" için belirlenen yetersiz biçimdeki "1,30" katsayı oranı.
- EK-3A sayılı Taban Ödeme Katsayıları Tablosu'nun "Hizmet Sınıfı (Tabip)" başlıklı bölümünün; 2. sırasında yer alan "Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Uzman Tabip (Ana dal- Yan dal) (Gelire Katkısı Olmayan-Temel Tıp) için belirlenen yetersiz biçimdeki "1,50" katsayı oranı; 6. sırasında yer alan "Tabip, Diş Tabibi" için belirlenen yetersiz biçimdeki "2,26" katsayı oranı, 7. sırasında yer alan "Asistan/Araştırma Görevlisi (Gelire Katkısı Olmayan-Temel Tıp, Diğer)" için belirlenen yetersiz biçimdeki "0,80" katsayı oranı.
- EK-3A sayılı Taban Ödeme Katsayıları Tablosu'nun "Hizmet Sınıfı (Tabip Dışı)" başlıklı bölümünün; 5. sırasında yer alan "Sağlık Hizmetleri" sınıfı için belirlenen yetersiz biçimdeki "0,32" katsayı oranı, 6. sırasında yer alan "Diğer Lisansiyerler (Sivil savunma uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzerleri)" için belirlenen yetersiz biçimdeki "0,32" katsayı oranı, 7. sırasında yer alan "Genel İdare Hizmetleri" sınıfı için belirlenen yetersiz biçimdeki "0,16" katsayı oranı, 8. sırasında yer alan "Teknik Hizmetler" sınıfı için belirlenen yetersiz biçimdeki "0,16" katsayı oranı, 10. sırasında yer alan "Yardımcı Hizmetler" sınıfı için belirlenen yetersiz biçimdeki "0,12" katsayı oranı.
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