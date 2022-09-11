Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur: '112 çalışanları faciayla burun buruna'

11 Eylül 2022 Pazar, 02:00

Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, Gaziantep’te kazaya müdahale eden ambulans, itfaiye ve gazetecilerin aracına otobüs çarpması sonrası 16 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından, 112 çalışanlarıyla görüşerek sıkıntılarını dinledi.

Sağlıkta çöken hastane randevu sisteminin yurttaşları acile yönlendirdiğini söyleyen Uğur, “112 çalışanları artık daha fazla risk ve iş yükü altında çalışmaya zorlanıyor. Sorunları sadece hastane öncesi alanlardan ibaret değildir. Hasta ya da yaralının ulaştırıldığı en yakın hastane çoğu zaman eksik personel ya da cihaz yokluğu nedeniyle en uygun hastane olamayabiliyor. Bu kez 112, kurumlar arasında uygun yer bulunana kadar mekik dokuyor” ifadelerini kullandı.

‘EMNİYET GEÇ GELİYOR’

Ayrıca 112 çalışanlarının Emniyet görevileriyle aynı anda olay yerine gitmesinin Gaziantep’teki gibi kazaları önleyeceğini söyleyen Uğur, “112 çalışanlarının bildirim alır almaz 90 saniye içinde çıkış yapmaları, kentte 7-10 dakikada, kırsalda 10-30 dakikada vaka yerinde olmaları gerekiyor. Ancak çoğu zaman Emniyet güçlerinden önce olay yerine varıyorlar. Polisin olay yerine sağlık personelinden sonra gelmesi güvenliğin sağlanamamasına neden oluyor” eleştirisini getirdi.

‘KOŞULLAR YETERSİZ’

Uğur, 112 çalışanlarının fiziki koşullarına ilişkin de şunları anlattı:

“Fiziki koşulları yetersiz istasyonlarda mesai yapan, iş yoğunluğundan yemek yemeye bile vakit ayıramayan 112 çalışanları, sorunlarını ısrarla il sağlık müdürlüklerine iletmelerine rağmen hiçbir düzenleyici adım atılmamasından da şikâyetçi. Tıkanan sağlık sisteminin hem vatandaşlarımıza hem sağlık çalışanlarına yüklediği karamsarlığın bir an önce ortadan kaldırılması için derhal müdahale edilmeli.”